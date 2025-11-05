Συνάντηση Μητσοτάκη - Γκιλφόιλ στο Μέγαρο Μαξίμου

Η νέα πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, βρέθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου για να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, με την ενεργειακή συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων.

Η υποδοχή της πρέσβειρας έγινε με ιδιαίτερο τρόπο, καθώς ο πρωθυπουργικός σκύλος Πίνατ έκλεψε και πάλι τις εντυπώσεις, καλωσορίζοντάς την στην είσοδο του Μεγάρου. Η επίσκεψη της κυρίας Γκιλφόιλ σηματοδοτεί την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, ειδικά εν όψει της 6ης Σύμπραξης για Διατλαντική Ενεργειακή Συνεργασία (P-TEC), η οποία θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο στο Ζάππειο.

Η P-TEC, που συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας και το Παγκόσμιο Κέντρο Ενέργειας του Ατλαντικού Συμβουλίου, αποτελεί μία σημαντική πλατφόρμα για την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας. Η Ελλάδα καθίσταται κομβικός παίκτης στον ενεργειακό «διάδρομο του LNG», ενισχύοντας τη στρατηγική της θέση στην ευρύτερη περιοχή.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα επισκεφθεί και πάλι το Μέγαρο Μαξίμου το απόγευμα, συνοδεύοντας τον Αμερικανό υπουργό Εσωτερικών, Ντάγκ Μπέργκαμ, ο οποίος συμμετέχει επίσης στην ενεργειακή πρωτοβουλία. Η παρουσία υψηλόβαθμων Αμερικανών αξιωματούχων, όπως οι υπουργοί Ενέργειας και Εσωτερικών, Κρις Ράιτ και Ντάγκ Μπέργκαμ, υπογραμμίζει τη βαρύτητα που αποδίδει η Ουάσιγκτον στη συνεργασία με την Ελλάδα.

Κατά την ακρόασή της από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας, η πρέσβης Γκιλφόιλ είχε επισημάνει την ανάγκη εμβάθυνσης της ενεργειακής συνεργασίας, θέτοντας υψηλά τον πήχη για το νέο τηςρόλο. Η σημερινή της επίσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου και η ενεργός συμμετοχή της στην P-TEC ενισχύουν περαιτέρω αυτές τις προοπτικές, ενισχύοντας την ελληνική θέση στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Η συνέχιση της διατλαντικής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας αναμένεται να συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, θέτοντας τα θεμέλια για μια μακροχρόνια και εποικοδομητική σχέση μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ.

