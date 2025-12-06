Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές

Η επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία ορόσημο του Netflix με την Warner Bros. Discovery για την αγορά των στούντιο και της επιχείρησης streaming του παραδοσιακού γίγαντα του Χόλιγουντ έναντι 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Μίλτος Τσεκούρας

Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές
AP
Το Netflix ανακοίνωσε την Παρασκευή συμφωνία αξίας 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων (συν το χρέος) για την αγορά των ιστορικών στούντιο Warner Bros. του Χόλιγουντ.

Το στούντιο φιλοξενεί εμβληματικές ταινίες όπως "Superman", "Casablanca" και το franchise "Harry Potter", καθώς και το HBO, το HBO Max με σειρές όπως "Game of Thrones", "The Sopranos" και "The White Lotus".​

Η συμφωνία ολοκληρώνει μια σκληρή μάχη προσφορών με συμμετοχή κολοσσών όπως οι Paramount και Comcast. ​

Στην ανακοίνωσή του, το Netflix δηλώνει ότι θα διατηρήσει τις υπάρχουσες λειτουργίες της Warner Bros. και θα ενισχύσει τα πλεονεκτήματά της. Ήδη, όμως, εγείρονται ερωτήματα για τις επιπτώσεις σε δύο κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ και τις αγαπημένες παραγωγές των θεατών. Να σημειωθεί ότι η συμφωνία υπόκειται σε ρυθμιστική έγκριση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση.​

  • Θα υπάρξουν άμεσες αλλαγές για τους θεατές;

Καμία άμεση επίδραση στους καταναλωτές. Η συμφωνία εκκρεμεί ρυθμιστικής έγκρισης και αναμένεται ολοκλήρωση σε 12-18 μήνες.​

  • θα συνεχίσουν οι κυκλοφορίες της Warner Bros. στις κινηματογραφικές αίθουσες;

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της συγχώνευσης: «Το Netflix αναμένει να διατηρήσει τις τρέχουσες δραστηριότητες της Warner Bros. και να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματά της, συμπεριλαμβανομένων των κινηματογραφικών προβολών ταινιών».

Ωστόσο, η λέξη-κλειδί σε αυτή τη φράση είναι «αναμένει». Η τρέχουσα στρατηγική του Netflix είναι να κυκλοφορεί ταινίες στην πλατφόρμα του είτε αποκλειστικά, είτε έπειτα από πολύ σύντομες κινηματογραφικές προβολές, κυρίως για να πληροί τις προϋποθέσεις για υποψηφιότητες για Όσκαρ. Η Warner Bros., από την άλλη πλευρά, είναι η εταιρεία πίσω από ταινίες με τεράστια εισπρακτική επιτυχία, όπως οι ταινίες της DC Comics και η «Barbie», οι οποίες έχουν καλή απόδοση με μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προβολής στις αίθουσες.

Ακόμα και αν το Netflix συνεχίσει να κυκλοφορεί ταινίες της Warner στις αίθουσες, το πρόγραμμα μπορεί να μην είναι ακριβώς το ίδιο με το τρέχον.

  • Θα γίνει συνένωση HBO Max-Netflix;

Δεν ανακοινώθηκε, αλλά είναι πιθανή. Το Netflix υπόσχεται περισσότερους τίτλους και βελτιωμένα πακέτα. Ωστόσο, οι συγχωνεύσεις μειώνουν τον ανταγωνισμό, πιέζοντας τιμές προς τα πάνω.

  • θα υπάρξουν αλλαγές σε παραγωγές της Warner Bros.;

Πιθανόν. πως έγινε με Amazon-MGM που δημιούργησε reality από τον "James Bond". Η Warner ήδη παράγει spin-offs, όμως η νέα ηγεσία θα αποφασίζει διαφορετικά, όπως φάνηκε από ακυρώσεις ταινιών ("Batgirl").​

  • Γιατί προχώρησε το Netflix σε αυτή τη συμφωνία;

Στο Χόλιγουντ κυριαρχούν συγχωνεύσεις (Amazon-MGM, Disney-Fox). Το Netflix αποκτά νέες παραγωγές και μια τεράστια βιβλιοθήκη ("Friends", Looney Tunes), με το μικρότερο δυνατό κόστος.

