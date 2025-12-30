ΗΠΑ: Το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας διεξάγει έρευνα για απάτη στη Μινεάπολη

Ομοσπονδιακοί αξιωματούχοι του υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ διεξάγουν έρευνα για απάτη στη Μινεάπολη, δήλωσε την Δευτέρα η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας, Κρίστι Νοέμ.

Η έρευνα αυτή έρχεται λίγο καιρό μετά την καταδίκη 57 ατόμων για απάτη σχετικά με ένα σχέδιο ύψους 300 εκατομμυρίων δολαρίων της ΜΚΟ «Feeding Our Future» στη Μινεσότα. Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η συγκεκριμένη οργάνωση βρισκόταν στο επίκεντρο της μεγαλύτερης απάτης που σχετίζεται με τον COVID-19 στις ΗΠΑ, καθώς οι κατηγορούμενοι της υπόθεσης εκμεταλλεύτηκαν ένα κρατικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και έχει ως στόχο την παροχή τροφίμων σε παιδιά.

Σύμφωνα με έναν ομοσπονδιακό εισαγγελέα, το μισό ή και περισσότερο από τα περίπου 18 δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακών κονδυλίων που χρηματοδοτούσαν 14 κρατικά προγράμματα στη Μινεσότα ενδέχεται να έχουν κλαπεί. Οι περισσότεροι από τους κατηγορούμενους είναι Σομαλοί Αμερικανοί, ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο κυβερνήτης της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, δηλώσει ότι η απάτη δεν θα γίνει ανεκτή και ότι η κυβέρνησή του «θα συνεχίσει να συνεργάζεται με ομοσπονδιακούς εταίρους για να διασφαλίσει ότι η απάτη θα σταματήσει και οι απατεώνες θα συλληφθούν».