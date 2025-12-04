Stranger Things 5: Κατέρριψε κάθε ρεκόρ του Netflix με 59,6 εκατ. προβολές μέσα σε πέντε ημέρες

Η πέμπτη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Stranger Things» ξεκίνησε με θριαμβευτικούς αριθμούς, καταγράφοντας 59,6 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες κυκλοφορίας! Μία επίδοση που τη φέρνει στην κορυφή των μεγαλύτερων αγγλόφωνων πρεμιέρων στην ιστορία του Netflix.

Η σειρά βρέθηκε στο νούμερο 1 του chart σε 90 από τις 93 χώρες όπου ήταν διαθέσιμη, ενώ συνολικά σημείωσε το τρίτο μεγαλύτερο ντεμπούτο όλων των εποχών στην πλατφόρμα Netflix, πίσω μόνο από τις σεζόν 2 και 3 του φαινομένου Squid Game.

Σε σύγκριση με την τέταρτη σεζόν, η οποία το 2022 είχε συγκεντρώσει 287 εκατ. ώρες προβολής (περίπου 22 εκατ. προβολές με τα σημερινά δεδομένα), η νέα σεζόν σημείωσε εντυπωσιακή αύξηση 171%, σύμφωνα με το Variety.

Τα στατιστικά της πέμπτης σεζόν αφορούν πέντε ημέρες προβολής, ενώ της τέταρτης σεζόν μόλις τρεις, χωρίς αυτό να μειώνει τη δυναμική και το εντυπωσιακό εύρος της φετινής επίδοσης.

Μέχρι στιγμής το Netflix έχει διαθέσει τα τέσσερα πρώτα επεισόδια, ενώ τρία ακόμη αναμένονται στις 25 Δεκεμβρίου και το μεγάλο φινάλε στις 31 Δεκεμβρίου. Το εορταστικό αυτό μοντέλο κυκλοφορίας αναμένεται να διατηρήσει τη σειρά στην κορυφή των chart μέχρι το τέλος του έτους, με τους αναλυτές να εκτιμούν ότι η σειρά οδεύει πλέον προς το απόλυτο ρεκόρ συνολικών προβολών.

