Stranger Things: Η προειδοποίηση των δημιουργών στους θαυμαστές πριν παρακολουθήσουν τον 5ο κύκλο

Η αναμονή των τριών ετών για το Stranger Things 5 έφτασε επιτέλους στο τέλος της για τους Βρετανούς fans – όμως οι δημιουργοί έχουν ήδη εκδώσει μια σημαντική «προειδοποίηση θέασης».

Κι αυτό γιατί, από τότε που η τέταρτη σεζόν έκανε πρεμιέρα το 2022, πολλοί θεατές έχουν ξεχάσει τι συνέβη.

Στο φινάλε, η παρέα χωρίζεται για να αντιμετωπίσει τον Vecna (το αληθινό του όνομα: Henry Creel), τον κακό που δημιουργήθηκε από την Eleven (Millie Bobby Brown), όταν εκείνη χρησιμοποίησε τις δυνάμεις της για να τον στείλει σε άλλη διάσταση.

Ο Creel, που κάποτε προσπάθησε να στρατολογήσει την Eleven στο ερευνητικό εργαστήριο όπου εκείνη υποβαλλόταν σε δοκιμές, μεταμορφώθηκε στον Vecna και προσπάθησε να ανοίξει τις πύλες που χωρίζουν το Hawkins από το Upside Down. Στο σχέδιό του δολοφονεί τέσσερις μαθητές, ανάμεσά τους και τη Max (Sadie Sink), η οποία όμως επιστρέφει στη ζωή όταν επεμβαίνει η Eleven.

Παρότι η ομάδα καταφέρνει να επιβιώσει, η Eleven άθελά της δίνει στον Vecna μια «σανίδα σωτηρίας» κατά την προσπάθειά της να αναστήσει τη Max.

Οι τέσσερις πύλες ανάμεσα στους δύο κόσμους διαρρηγνύονται και το Upside Down αρχίζει να συγχωνεύεται με το Hawkins – ενώ οι κάτοικοι πιστεύουν πως πρόκειται για σεισμό που προκάλεσε τους θανάτους και τις εξαφανίσεις.

Η πέμπτη σεζόν θα ακολουθήσει τις συνέπειες αυτού του γεγονότος, με τη συμμετοχή των Winona Ryder, David Harbour και Finn Wolfhard.

Τα 4 επεισόδια που πρέπει να ξαναδείς πριν από την πέμπτη σεζόν

Αν η μνήμη σου θέλει «φρεσκάρισμα», οι δημιουργοί προτείνουν να ξαναδείς αυτά τα τέσσερα βασικά επεισόδια:

Σεζόν 2, Επεισόδιο 4 — “Will the Wise”

Σεζόν 2, Επεισόδιο 6 — “The Spy”

Σεζόν 4, Επεισόδιο 7 — “The Massacre at Hawkins Lab”

Σεζόν 4, Επεισόδιο 9 — “The Piggyback”

