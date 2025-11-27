Πώς άλλαξαν τα 6 πιτσιρίκια του Stranger Things σε 9 χρόνια

Όταν το Stranger Things προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Netflix το καλοκαίρι του 2016, δεν ήταν απλώς μια ακόμη σειρά. Ήταν μια νοσταλγική επιστροφή στο πνεύμα των 80s, που κέρδισε το κοινό με ένα μείγμα sci-fi και τρόμου, ένας τηλεοπτικός ύμνος στην εφηβική φιλία. Τότε, οι πρωταγωνιστές του ήταν κυρίως πιτσιρίκια και έφηβοι, με βλέμματα γεμάτα περιέργεια και παιχνίδισμα. Εννιά χρόνια μετά, με την 5η και τελευταία σεζόν να έχει ανέβει στην πλατφόρμα πριν από μερικές μονάχα ώρες, το ίδιο καστ επιστρέφει, αλλά τα πρόσωπα που γνωρίσαμε μέσα από τις οθόνες, υπάκουσαν στον απαράβατο κανόνα του Χρόνου.

