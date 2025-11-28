Stranger Things: Η πρεμιέρα της 5ης σεζόν «έριξε» το Netflix - Οι πρώτες αντιδράσεις

Με υπερφόρτωση της πλατφόρμας του Netflix έκανε πρεμιέρα η πολυαναμενόμενη 5η και τελευταία σεζόν του Stranger Things στις 26 Νοεμβρίου με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια. Για περίπου 10 λεπτά, χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως ανέφεραν αδυναμία πρόσβασης, καθώς η ζήτηση άγγιξε επίπεδα ρεκόρ - ένα φαινόμενο που είχε να συμβεί από την πρεμιέρα της 4ης σεζόν.

Σύμφωνα με τα πρώτα δεδομένα της πλατφόρμας, πάνω από 11 εκατομμύρια χρήστες παρακολούθησαν το «Volume 1» μέσα στο πρώτο 24ωρο, κάνοντας το Stranger Things ξανά την πιο δημοφιλή σειρά του Netflix για το 2025. Παράλληλα, οι τέσσερις προηγούμενες σεζόν επέστρεψαν ταυτόχρονα στο παγκόσμιο Top 10, δείχνοντας ξανά το τεράστιο προβάδισμα της σειράς στη streaming αγορά.

Οι πρώτες κριτικές είναι ενθαρρυντικές: το άνοιγμα της τελευταίας σεζόν συγκεντρώνει ιδιαίτερα θετικά reviews στα social media και στις πλατφόρμες αξιολόγησης, με πολλούς χρήστες να μιλούν για «την πιο σκοτεινή και συναισθηματικά φορτισμένη επιστροφή της σειράς». Μάλιστα, τα σχόλια του κοινού στο IMDb δίνουν από τώρα, βαθμολογία 4.8/5 για την μέχρι τώρα εξέλιξη των επεισοδίων.

Το Stranger Things συγκεντρώνει εντυπωσιακό μέσο όρο 4.8/5 από περισσότερες από 36.000 θεατές, σύμφωνα με τις πρώτες online αξιολογήσεις

Η κριτική, ωστόσο, παραμένει συγκρατημένη ως προς την εξέλιξη της ιστορίας, αναμένοντας το ολοκληρωμένο φινάλε, που θα καταφθάσει σε δύο μέρη, τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά.

Η σειρά έχει πλέον μεταφραστεί σε περισσότερες από 35 γλώσσες και προβάλλεται σε πάνω από 190 χώρες, επιβεβαιώνοντας το πραγματικά παγκόσμιο αποτύπωμά της.

Με την 5η σεζόν να υπόσχεται πλήρεις απαντήσεις και εντυπωσιακό κλείσιμο του κύκλου, το Stranger Things επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά φαινόμενα της τελευταίας δεκαετίας.

https://www.instagram.com/reel/DRi6m4zCiCn/

