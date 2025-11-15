«Εσύ χαμογέλα!»: Με εμφάνιση - φωτιά, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν «μάλωσε» φωτογράφο

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε μια έντονη στιγμή στο κόκκινο χαλί της πρεμιέρας της πέμπτης και τελευταίας σεζόν του «Stranger Things» στο Λονδίνο. Καθώς πόζαρε μπροστά στους δεκάδες φωτογράφους και δημοσιογράφους, ένας από αυτούς της φώναξε επίμονα να χαμογελάσει, ζητώντας της να αλλάξει την έκφρασή της για την κάμερα.

Η 21χρονη ηθοποιός δεν άφησε το περιστατικό αναπάντητο και με εμφανή ενόχληση, γύρισε προς την πλευρά του φωτογράφου και του είπε κοφτά: «Να χαμογελάσω; Εσύ να χαμογελάσεις!». Έπειτα συνέχισε την πορεία της και αποχώρησε από το κόκκινο χαλί.

Το στιγμιότυπο έγινε αμέσως viral στα κοινωνικά δίκτυα, με πολλούς χρήστες να σχολιάζουν θετικά την αντίδρασή της απέναντι στη συχνά πιεστική συμπεριφορά που αντιμετωπίζουν οι νεαρές γυναίκες καλλιτέχνιδες στα δημόσια events.

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν εμφανίστηκε με ένα μίνι φόρεμα-κορσέ από τούλι και βαθύ ντεκολτέ. Η επιλογή της που προκάλεσε αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα, όπου αρκετοί χρήστες παρομοίασαν το σύνολο με «εσώρουχο» παρά με επίσημο φόρεμα.

Η εμφάνιση της ηθοποιού στην πρεμιέρα του "Stranger Things 5" - Το φόρεμά της σχολιάστηκε έντονα στα κοινωνικά δίκτυα

Η σειρά στην οποία η Μπράουν έχει ξεχωρίσει από την πρώτη κιόλας σεζόν επιστρέφει με το μεγάλο φινάλε της στις 27 Νοεμβρίου στο Netflix.

