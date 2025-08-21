Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Τζέικ Μποντζόβι υιοθέτησαν παιδί - «Ξαφνικά γίναμε τρεις»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο σύζυγός της, Τζέικ Μποντζόβι, ανακοίνωσαν μια ευχάριστη είδηση — υιοθέτησαν ένα κοριτσάκι, όπως γνωστοποίησε η ηθοποιός μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram.

Στην ανάρτησή της την Πέμπτη, η πρωταγωνίστρια του Stranger Things έγραψε: «Αυτό το καλοκαίρι καλωσορίσαμε το γλυκό μας κοριτσάκι μέσω υιοθεσίας. Είμαστε απίστευτα χαρούμενοι να ξεκινήσουμε αυτό το νέο, όμορφο κεφάλαιο με ηρεμία και ιδιωτικότητα».

https://www.instagram.com/p/DNn4rTIuCLR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Στο τέλος της ανάρτησής της μάλιστα έγραψε μια πολύ γλυκιά φράση: Και ξαφνικά γίναμε τρεις! Με αγάπη Μίλι και Τζέικ Μποντζόβι».

Παρότι είναι μόνο 21 ετών η Μίλι Μπόμπι Μπράουν στο παρελθόν είχε αναφέρει πως σκεφτόταν έντονα το ενδεχόμενο της υιοθεσίας. Στο podcast «Smartless» τον Μάρτιο, είπε ότι δεν βλέπει διαφορά μεταξύ του να έχει βιολογικό παιδί και του να υιοθετεί.

Έχει επίσης ξεκαθαρίσει ότι ο στόχος της ήταν πάντα να έχει μια μεγάλη οικογένεια – τόσο η ίδια όσο και ο Τζέικ προέρχονται από πολυμελείς οικογένειες.

Η Μίλι και ο Τζέικ παντρεύτηκαν σε μια διακριτική τελετή τον Μάιο του 2024, μετά από 3 χρόνια σχέσης... και λίγους μήνες αργότερα, τον Σεπτέμβριο, έκαναν μια μεγαλοπρεπή γαμήλια γιορτή στην Τοσκάνη.