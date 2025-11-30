Μίλι Μπόμπι Μπράουν για τις καταγγελίες κατά Χάρμπορ - «Ένιωθα πάντα ασφαλής μαζί του»

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν δήλωσε ότι «ένιωθε ασφαλής» στη συνεργασία της με τον Ντέιβιντ Χάρμπορ στα γυρίσματα του Stranger Things, παρά το δημοσίευμα που ανέφερε ότι είχε καταθέσει εκτενείς αναφορές περί εκφοβισμού και παρενόχλησης εις βάρος του ηθοποιού.

Τον περασμένο μήνα, η Daily Mail είχε αποκαλύψει πως η 21χρονη ηθοποιός φέρεται να είχε υποβάλει «πολλές σελίδες» καταγγελιών εναντίον του Χάρμπορ, λίγο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της πέμπτης και τελευταίας σεζόν το 2024. Ωστόσο, σε νέα συνέντευξή της στο Deadline, η Μπραόυν μίλησε για τον «στενό δεσμό» και την «πολύ καλή σχέση» που έχει με τον συμπρωταγωνιστή της.

«Φυσικά και ένιωθα ασφαλής με τον Χάρμπορ. Δουλεύουμε μαζί εδώ και δέκα χρόνια», δήλωσε. «Αισθάνομαι ασφαλής με όλους στο πλατό. Όταν συνεργάζεσαι τόσο καιρό, αυτό έρχεται φυσικά. Επιπλέον, παίζουμε πατέρα και κόρη, οπότε αναπτύσσεται ένας πιο κοντινός δεσμός. Έχουμε μοιραστεί πολύ έντονες σκηνές». Η ηθοποιός πρόσθεσε: «Με τον Ντέιβιντ έχουμε μια εξαιρετική σχέση και δουλεύουμε πολύ στενά τόσο στις σκηνές όσο και στην προετοιμασία τους».

Milie Bobby Brown and David Harbour on what comes after Stranger Things’ final season https://t.co/PMdIItVUki pic.twitter.com/seMp1OtdMY — JoBlo.com (@joblocom) August 16, 2023

Οι καταγγελίες και η έρευνα

Πηγές που μίλησαν στη Daily Mail ανέφεραν ότι οι καταγγελίες της Μπράουν δεν σχετίζονταν με σεξουαλική παρενόχληση, αλλά οδήγησαν σε εσωτερική έρευνα της παραγωγής, με τον Χάρμπορ να βρίσκεται αντιμέτωπος με σειρά ελέγχων. Το αποτέλεσμα της έρευνας παραμένει άγνωστο. Το Netflix δεν προχώρησε σε οποιοδήποτε σχόλιο για την υπόθεση, ενώ καμία επίσημη τοποθέτηση δεν υπήρξε ούτε από τους εκπροσώπους της Μπράουν και του Χάρμπορ, ούτε από τους δημιουργούς της σειράς, Ματ και Ρος Ντάφερ.

«Υπήρχαν σελίδες και σελίδες ισχυρισμών. Η έρευνα κράτησε μήνες», είπε πηγή στο μέσο. Ωστόσο, οι πρόσφατες δηλώσεις της Μπράουν, με τον θετικό τόνο και την έμφαση στη στενή συνεργασία της με τον Χάρμπορ, φαίνεται να δίνουν έναν διαφορετικό τόνο σε σχέση με όσα είχαν γίνει γνωστά αρχικά.

Παρά τα δημοσιεύματα, οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα της πέμπτης σεζόν στο Χόλιγουντ και αντάλλαξαν μια θερμή αγκαλιά μπροστά στις κάμερες. Σε δηλώσεις της στο Extra, η Μπράουν είπε για τον Χάρμπορ: «Είμαστε τόσο τυχεροί που έχουμε ο ένας τον άλλο. Η σειρά σημαίνει πολλά και για τους δύο, όπως και για όλους εδώ».

Millie Bobby Brown reveals state of relationship with David Harbour after bombshell bullying claims https://t.co/RM5ZVluDEn pic.twitter.com/ewEaIqub04 — Page Six (@PageSix) November 27, 2025

Διαβάστε επίσης