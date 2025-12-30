Το νέο ρολόι της Lancia τιμά την επιστροφή του σήματος HF με ελβετική ακρίβεια

Του Γιάννη Σκουφή

Η Lancia μπορεί να μην έχει λανσάρει ακόμη κάποιο εντυπωσιακό νέο μοντέλο παραγωγής, όμως συνεχίζει να χτίζει το… αφήγημα της επιστροφής της. Αυτή τη φορά όχι με ένα αυτοκίνητο, αλλά με ένα ρολόι.

Το νέο συλλεκτικό ρολόι δημιουργήθηκε σε συνεργασία με την ελβετική Eberhard & Co και σηματοδοτεί την επαναφορά του εμβληματικού σήματος HF, σε μόλις 360 αριθμημένες μονάδες.

Η κάσα του ρολογιού είναι από ανοξείδωτο ατσάλι, με διάμετρο 41 χιλιοστά και πάχος μόλις 10,45 χιλιοστά, μικρότερο ακόμη κι από αυτό ενός Rolex Submariner.

Στο εσωτερικό του βρίσκεται ο αυτόματος μηχανισμός Selita SW200-1 με «αυτονομία» 38 ωρών, ενώ η στεγανοποίηση φτάνει τα 50 μέτρα βάθους. Το κρύσταλλο είναι ζαφείρι με αντιθαμβωτική επίστρωση και οι δείκτες έχουν επίστρωση Superluminova για νυχτερινή ανάγνωση.

Το λοξά σχεδιασμένο HF και οι κόκκινες λεπτομέρειες στο δείκτη δευτερολέπτων ξεχωρίζουν οπτικά. Το καντράν διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις -μπλε, λευκό και μαύρο- όλες με ειδικό φινίρισμα, ενώ η κάθε εκδοχή περιορίζεται σε μόλις 120 μονάδες.

Η πίσω πλευρά του ρολογιού φιλοξενεί το λογότυπο της Lancia και τον αριθμό σειράς. Η διάθεση γίνεται μέσω επιλεγμένων καταστημάτων της Eberhard & Co, ενώ η τιμή εκκίνησης είναι στα 1.980 ευρώ. Το ρολόι προσφέρεται είτε με βίντατζ δερμάτινο λουράκι με κόκκινες ραφές είτε με μπρασελέ από ατσάλι.