Ζοχράν Μαμντάνι: Θα ορκιστεί δήμαρχος Νέας Υόρκης σε μία εγκαταλελειμμένη στάση του μετρό

Ο εκλεγμένος δήμαρχος Ζοχράν Μαμντάνι θα ορκιστεί λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πρωτοχρονιάς κάτω από το πάρκο του Δημαρχείου, σε μια εγκαταλελειμμένη στάση του μετρό, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ομάδα του. Η Γενική Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης Λετίσια Τζέιμς, ένθερμη οπαδός του, θα εκφωνήσει τον όρκο ανάληψης των καθηκόντων της στον σταθμό του μετρό Old City Hall σε μια μικρή, ιδιωτική τελετή.

«Όταν δώσω τον όρκο μου από τον σταθμό την αυγή της Πρωτοχρονιάς, θα το κάνω με ταπεινότητα μπροστά στην ευκαιρία να οδηγήσω εκατομμύρια Νεοϋορκέζους σε μια νέα εποχή ευκαιριών και με τιμή γιατί θα συνεχίσω την κληρονομιά μεγαλείου της πόλης μας», δήλωσε ο Μαμντάνι.

Ο Δημοκρατικός Σοσιαλιστής είπε ότι επέλεξε αυτήν την τοποθεσία επειδή τόνιζε την ιστορία των φιλόδοξων στόχων της πόλης, με τον σταθμό να αποτελεί μέρος της πρώτης γραμμής του μετρό το 1904.

Η Τζέιμς δήλωσε τη Δευτέρα ότι ήταν τιμή της που συμμετείχε στην...underground τελετή. «Τα μετρό μας συνδέουν όλους και αντιπροσωπεύουν ακριβώς αυτό για το οποίο αγωνίζεται ο επόμενος δήμαρχός μας: μια πόλη στην οποία κάθε Νεοϋορκέζος θα μπορεί να ευδοκιμήσει», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο σταθμός, διακοσμημένος με πλακάκια Guastavino και με εκπληκτικούς πολυελαίους παροπλίστηκε το 1945, αλλά είναι απρόσιτος για τους Νεοϋορκέζους, εκτός εάν εξασφαλίσουν εισιτήριο για μια ειδική ξενάγηση υπό το Μουσείο Μεταφορών της Νέας Υόρκης.

H τελετή oρκωμοσίας θα συνεχιστεί σε μικρότερη κλίμακα με ένα πάρτι στο Κάτω Μανχάταν γύρω από το Πάρκο του Δημαρχείου, στο οποίο οι αξιωματούχοι έχουν προγραμματίσει να παραστούν περισσότεροι από 40.000 άνθρωποι.

Ο γερουσιαστής Μπέρνι Σάντερς, επί χρόνια μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμματος, θα εκφωνήσει τον όρκο το απόγευμα της Πέμπτης έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της δημόσιας ορκωμοσίας του Μαμντάνι. Η μεταβατική αρχή σχεδιάζει το πάρτι για την ομάδα του Μαμντάνι και τους οπαδούς του εδώ και εβδομάδες , σύμφωνα με τη New York Post.

