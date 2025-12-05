Το Netflix εξαγόρασε τη Warner Bros - Νέα εποχή για το Χόλιγουντ

Το Netflix ανακοίνωσε μια συμφωνία-ορόσημο για την εξαγορά των κινηματογραφικών στοιχείων και των δραστηριοτήτων streaming (HBO Max) της Warner Bros. Η συμφωνία, αξίας 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων, δίνει τέλος σε μια έντονη διαδικασία υποβολής προσφορών στην οποία συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast.

Η εξαγορά, που ανακοινώθηκε σήμερα (5/12), θα φέρει δύο από τους μεγαλύτερους παίκτες της βιομηχανίας στον κινηματογράφο και την τηλεόραση κάτω από την ίδια στέγη. Πέρα από το ομώνυμο τηλεοπτικό και κινηματογραφικό τμήμα της, η Warner κατέχει το HBO Max και τα DC Studios. Την ίδια στιγμή το Netflix είναι ένα όνομα πανταχού παρόν στο περιεχόμενο on-demand, ενώ παράλληλα δημιουργεί το δικό του τμήμα παραγωγής για την κυκλοφορία δημοφιλών τίτλων όπως το "Stranger Things" και το "Squid Game".

Η συμφωνία σε μετρητά και μετοχές αποτιμάται στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της Warner, δίνοντάς της συνολική επιχειρηματική αξία περίπου 82,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί αφού η Warner διαχωρίσει τις καλωδιακές της δραστηριότητες μέσω του Discovery Global σε μια νέα εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο ελληνικής καταγωγής, συν-διευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος χαιρέτισε τη συμφωνία: «Συνδυάζοντας την απίστευτη συλλογή εκπομπών και ταινιών της Warner Bros. με τους τίτλους μας που καθορίζουν την κουλτούρα μας... θα μπορέσουμε να προσφέρουμε στο κοινό περισσότερα από αυτά που αγαπά και να συμβάλουμε στον καθορισμό του επόμενου αιώνα αφήγησης ιστοριών».