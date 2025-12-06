Super League: Αυλαία με Ολυμπιακός - ΟΦΗ και ντέρμπι Ευρώπης στο Πανθεσσαλικό

Η τελευταία αγωνιστική του α’ γύρου της Super League ανοίγει την… αυλαία της το Σάββατο (06/12) με δύο παιχνίδια. Ο πρωτοπόρος Ολυμπιακός υποδέχεται τον ΟΦΗ στο «Γ. Καραϊσκάκης», ενώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, ο Βόλος θα παίξει απέναντι στην Κηφισιά.

Το πρόγραμμα της ημέρας θα ξεκινήσει στις 17:00 στο Φάληρο. Οι «ερυθρόλευκοι» του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλουν να συνεχίσουν το νικηφόρο σερί τους, να κατακτήσουν τον άτυπο τίτλο του πρωταθλητή χειμώνα, αλλά και να στρέψουν την προσοχή τους, χωρίς απώλειες, στο ματς που έπεται με την Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν.

Από την άλλη, οι Κρητικοί πηγαίνουν στον αγώνα της 13ης στροφής του πρωταθλήματος μ’ ένα τεράστιο «πρέπει», καθώς βρίσκονται μόλις δύο θέσεις από τον πάτο της βαθμολογίας με 9 βαθμούς, ενώ στα τελευταία πέντε παιχνίδια μετρούν τέσσερις ήττες.

Μερικές ώρες αργότερα, στις 20:30 η δράση μεταφέρεται στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Ο Βόλος θα παίξει απέναντι στην Κηφισιά, με τις δύο ομάδες να έχουν θέσει ως στόχο τις θέσεις που οδηγούν στα play offs της Ευρώπης. Οι γηπεδούχοι είναι στην 5η θέση με 21 βαθμούς, τη στιγμή που οι νεοφώτιστοι έχουν συγκεντρώσει 15 βαθμούς και είναι στην 8η θέση.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα και η βαθμολογία της Super League:

Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

17:00 Ολυμπιακός - ΟΦΗ (Cosmote Sport 1HD)

20:30 Βόλος - Κηφισιά (Cosmote Sport 2HD)

Κυριακή 7 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας AKTOR - Λεβαδειακός (Novasports 2HD)

17:30 ΑΕΛ Novibet - Παναθηναϊκός (Cosmote Sport 1HD)

19:30 ΠΑΟΚ - Άρης (Novasports Prime)

21:00 ΑΕΚ - Ατρόμητος (Cosmote Sport 1HD)

Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου

18:00 Πανσερραϊκός - Παναιτωλικός (Novasports Prime)

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ολυμπιακός 31 ΠΑΟΚ 29 ΑΕΚ 28 Λεβαδειακός 21 Βόλος 21 Παναθηναϊκός 18 Άρης 16 Κηφισιά 15 Παναιτωλικός 12 Αστέρας AKTOR 11 Ατρόμητος 9 ΟΦΗ 9 ΑΕΛ Novibet 7 Πανσερραϊκός 5

