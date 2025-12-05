Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: Οι 12 όμιλοι που προέκυψαν από την κλήρωση
Πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα και παρουσία του Ντόναλντ Τραμπ η κλήρωση του Μουντιάλ – Δείτε τα γκρουπ που προέκυψαν.
Το καλοκαίρι απέχει έξι μήνες. Τόσο απέχει και το μεγάλο ραντεβού του ποδοσφαίρου, το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026. Στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Καναδά και του Μεξικού, θα λάβουν χώρα οι σπουδαίες αναμετρήσεις των 48 ομάδων που για πρώτη φορά θα συμμετάσχουν.
Στην Ουάσιγκτον, ένα μίλι μακριά απ’ τον Λευκό Οίκο, πραγματοποιήθηκε με λαμπρότητα η κλήρωση του Μουντιάλ. Παρών ήταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, η πρόεδρος του Μεξικού, Κλαούντια Σέιμπαουμ και ο πρωθυπουργός του Καναδά, Μαρκ Κάρνι. Στο Κέντρο Παραστατικών Τεχνών Τζον Φ. Κένεντι («Kennedy Center»), προέκυψαν τα 12 γκρουπ με γνωστές ήδη τις 42 από τις 48 ομάδες. Οι 6 τελευταίες θα προκύψουν απ’ τα playoffs.
Η σπουδαία διοργάνωση θα λάβει χώρα από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026.
Οι 12 όμιλοι της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου:
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Μεξικό
Νότια Αφρική
Nότια Κορέα
Ευρωπαϊκά playoffs (Δανία, Σκόπια, Τσεχία ή Ιρλανδία)
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Καναδάς
Ευρωπαϊκά playoffs (Ιταλία, Βόρεια Ιρλανδία, Ουαλία ή Βοσνία)
Κατάρ
Ελβετία
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Βραζιλία
Μαρόκο
Αϊτή
Σκωτία
4ος ΟΜΙΛΟΣ
ΗΠΑ
Αυστραλία
Παραγουάη
Ευρωπαϊκά playoffs (Τουρκία, Ρουμανία, Σλοβακία ή Κόσοβο)
5ος ΟΜΙΛΟΣ
Γερμανία
Κουρασάο
Ακτή Ελεφαντοστού
Ισημερινός
6ος ΟΜΙΛΟΣ
Ολλανδία
Ιαπωνία
Ευρωπαϊκά playoffs (Ουκρανία, Σουηδία, Πολωνία ή Αλβανία)
Τυνησία
7ος ΟΜΙΛΟΣ
Βέλγιο
Αίγυπτος
Ιράν
Νέα Ζηλανδία
8ος ΟΜΙΛΟΣ
Ισπανία
Σαουδική Αραβία
Ουρουγουάη
Πράσινο Ακρωτήριο
9ος ΟΜΙΛΟΣ
Γαλλία
Σενεγάλη
Νορβηγία
Διηπειρωτικά playoffs (Βολιβία, Σουρινάμ, Ιράκ)
10ος ΟΜΙΛΟΣ
Αργεντινή
Αλγερία
Αυστρία
Ιορδανία
11ος ΟΜΙΛΟΣ
Πορτογαλία
Ουζμπεκιστάν
Κολομβία
Διηπηρωτικά playoffs (Νέα Καληδονία, Τζαμάικα ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό)
12ος ΟΜΙΛΟΣ
Αγγλία
Κροατία
Γκάνα
Παναμάς