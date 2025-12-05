Παναθηναϊκός: Αποχωρεί από το «τριφύλλι» ο Γιώργος Τζαβέλλας

Οι σημαντικές αλλαγές στον Παναθηναϊκό συνεχίζονται. Οι «πράσινοι» τις τελευταίες εβδομάδες προχωρούν σε νέα στελέχωση σε κάθε επίπεδο του ποδοσφαιρικού τμήματος και της ΠΑΕ.

Ο Γιώργος Τζαβέλλας που κατείχε ρόλο διευθυντή ποδοσφαιρικού τμήματος, θα αποτελέσει παρελθόν απ’ το «τριφύλλι». Με το οργανόγραμμα να αλλάζει ριζικά πλέον. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής άμεσα αποχωρεί από το «τριφύλλι».

Το μόνο που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση, για να ολοκληρωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών. Όπως έγινε και με τον Γιάννη Παπαδημητρίου, με τους Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα και Στέφανο Κοτσόλη να αναλαμβάνουν πόστα τεχνικού και αθλητικού διευθυντή.