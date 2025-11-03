Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα
Συνάντηση γνωριμίας με τα στελέχη της αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα
Μετά τη χθεσινή της εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου διασκέδασε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και δεκάδες υψηλούς Έλληνες καλεσμένους, η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφιέρωσε τη μέρα για να γνωρίσει τους συνεργάτες της στην πρεσβέια.
«Κάθε ημέρα, αυτή η ομάδα εργάζεται για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, ενισχύει τους αμυντικούς δεσμούς μας — και πολλά περισσότερα!», αναφέρεται σε ανάρτηση της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία της νέας πρεσβευτή με το προσωπικό.
Η νέα πρεσβευτής θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Την Τετάρτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.