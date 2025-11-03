Έπιασε δουλειά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Σήκωσε τα μανίκια της η νέα πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα

Μετά τη χθεσινή της εμφάνιση σε γνωστό νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, όπου διασκέδασε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό και δεκάδες υψηλούς Έλληνες καλεσμένους, η νέα πρεσβευτής των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, αφιέρωσε τη μέρα για να γνωρίσει τους συνεργάτες της στην πρεσβέια.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε συνάντηση γνωριμίας με τα στελέχη της αποστολής των ΗΠΑ στην Αθήνα.

«Κάθε ημέρα, αυτή η ομάδα εργάζεται για την προώθηση των επιχειρηματικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών, προστατεύει τους Αμερικανούς πολίτες στην Ελλάδα, ενισχύει τους αμυντικούς δεσμούς μας — και πολλά περισσότερα!», αναφέρεται σε ανάρτηση της πρεσβείας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συνοδευόμενη από φωτογραφία της νέας πρεσβευτή με το προσωπικό.

Η νέα πρεσβευτής θα αναλάβει επίσημα τα καθήκοντά της την Τρίτη μετά την επίδοση των διαπιστευτηρίων της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Την Τετάρτη, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

