Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου με ιδιωτική πτήση, για να αναλάβει και επίσημα τα νέα της καθήκοντα.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο στην πρεμιέρα του νέου της ρόλου. Το βράδυ του Σαββάτου έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, ο οποίος φέτος συνέπεσε με την άφιξή της στην Αθήνα. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ πέρασε λίγες ώρες με στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες ομολόγους τους αλλά και τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ.

Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.

Το βράδυ της Κυριακής η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήρε μέρος σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση υπό τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ χόρεψε και συρτάκι μαζί με κάποιους από τους παριστάμενους στην εκδήλωση. Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνόδευσε στην εκδήλωση ο γιος της, Ρόναν.

Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ INTIME NEWS

Στην εκδήλωση ήταν και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης όπως οι υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.

«Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί καιρό για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα.