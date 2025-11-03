Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Το συρτάκι, το «δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα» και τα πηγαδάκια
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα και έστειλε το μήνυμα «δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα»
Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, έφτασε στην Αθήνα το μεσημέρι του Σαββάτου με ιδιωτική πτήση, για να αναλάβει και επίσημα τα νέα της καθήκοντα.
Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε ένα πλούσιο Σαββατοκύριακο στην πρεμιέρα του νέου της ρόλου. Το βράδυ του Σαββάτου έδωσε το «παρών» στον ετήσιο χορό των Πεζοναυτών, ο οποίος φέτος συνέπεσε με την άφιξή της στην Αθήνα. Η νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ πέρασε λίγες ώρες με στελέχη των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Έλληνες ομολόγους τους αλλά και τη διπλωματική αποστολή των ΗΠΑ.
Στην εκδήλωση έδωσαν το «παρών» ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, καθώς και ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο υφυπουργός Εξωτερικών, Χάρης Θεοχάρης.
Το βράδυ της Κυριακής η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πήρε μέρος σε ιδιωτική μουσική εκδήλωση υπό τον Κωνσταντίνο Αργυρό.
Μάλιστα, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ χόρεψε και συρτάκι μαζί με κάποιους από τους παριστάμενους στην εκδήλωση. Την Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνόδευσε στην εκδήλωση ο γιος της, Ρόναν.
Στην εκδήλωση ήταν και μέλη της ελληνικής κυβέρνησης όπως οι υπουργοί Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, και Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, όπως και ο πρώην υπουργός Οικονομικών και βουλευτής, Χρήστος Σταϊκούρας.
«Δεν θα απογοητεύσω τις ΗΠΑ και την Ελλάδα», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία φαίνεται να έχει προετοιμαστεί καιρό για το ντεμπούτο της στην ελληνική πρωτεύουσα.