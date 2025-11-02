Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Μια πρέσβης στα μπουζούκια - Νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Πριν από λίγο η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναχώρησε από την κατοικία στο Κολωνάκι κατευθυνόμενη προς το νυχτερινό κέντρο στο οποίο εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ζήσει στην Ελλάδα τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν πολλοί Έλληνες, κάτι που η ίδια είχε απολαύσει στις ΗΠΑ πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είχε συναντήσει τον τραγουδιστή και τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Υπενθυμίζεται πως χθες η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Φλόριντα και αμέσως μετά την άφιξή της, το πρωί του Σαββάτο, προετοιμάστηκε για την πρώτη, δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Διαβάστε επίσης