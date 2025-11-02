Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Πρώτη συνάντηση Δένδια και Κικίλια με τη νέα πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Στην εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών βρέθηκαν οι υπουργοί Εθνικής Αμύνης και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το βράδυ του Σαββάτου, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης έγραψε: «Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Σε αναρτήσή του στα social media ο κ. Κικίλιας έγραψε: «Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή στη θητεία της, που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα μιας εξαιρετικής επιτυχίας».

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

