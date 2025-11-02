Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

 Παρών στη δεξίωση και ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας

Επιμέλεια - Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ πραγματοποίησε την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα το βράδυ του Σαββάτου (1/11), στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Η ίδια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμιότυπα από τη βραδιά, δημοσιεύοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στο Instagram και προσφέροντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα.

Άφιξη Γκίφοϊλ

Στην εκδήλωση, συνομίλησε με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

«Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Κίμπερλι, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα», έγραψε ο Νίκος Δένδιας στο Χ.


Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η νέα πρέσβης έφτασε λίγα λεπτά πριν τις επτά, ενώ στο καλωσόρισμα που δέχθηκε (της φώναξαν "καλώς ήρθατε") εκείνη απάντησε "ευχαριστώ, είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι εδώ".

Το event είχε επίσημο δείπνο, κοκτέιλ και χορό, ενώ οι προσκεκλημένοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το μενού της προτίμησής τους. Οι επιλογές περιλαμβάνουν μοσχαρίσιο φιλέτο με κόκκινο κρασί και σάλτσα θυμαριού, φιλέτο τσιπούρας με λαχανικά, ή ψητό κουνουπίδι με σάλτσα καρύδας και ταχίνι.

H νέα Αμερικανίδα πρεσβευτής έφθασε στην Αθήνα σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση.

Την Τρίτη στο Προεδρικό Μέγαρο

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλαμβάνει επίσημα τα διπλωματικά της καθήκοντα την Τρίτη 4 Νοεμβρίου, όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

23:35ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση 13χρονου στα Καλάβρυτα – Τι αναφέρει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

23:26ΥΓΕΙΑ

Οι καύσωνες συνδέονται με την αύξηση περιστατικών υπνικής άπνοιας

23:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πρώην διαιτητής EuroLeague: «Τρία λάθη υπέρ του Ολυμπιακού στα τελευταία 22 δευτερόλεπτα»

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Ο Δένδιας συναντήθηκε με την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην εκδήλωση για την 250ή επέτειο των πεζοναυτών

23:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία - Αιματηρό επεισόδιο πριν από το ντέρμπι: Πυροβολισμοί μεταξύ οπαδών της Μπεσίκτας

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

23:05ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: «Σεβασμός στα θύματα και στις οικογένειές τους» - Φεύγουν από τα μπλόκα οι κτηνοτρόφοι μετά το μακελειό

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

22:44ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ο αλ Σάρα θα συναντηθεί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο - Η Συρία θα ενταχθεί στη Συμμαχία των ΗΠΑ κατά του ISIS

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

22:14ΚΟΣΜΟΣ

Τανζανία: Η πρόεδρος κερδίζει τις εκλογές με 98%, εν μέσω βίαιων διαδηλώσεων

22:05ΕΛΛΑΔΑ

Λαύριο: Η ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού» για την κακοποίηση της 16χρονης – Πώς συνελήφθη ο 72χρονος

22:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League Βαθμολογία: Στο -10 ο Παναθηναϊκός, ανέβηκε πρώτος ο Ολυμπιακός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
23:37ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Αράχωβα: Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ

17:16ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Πώς ξεκίνησε το μακελειό στα Βορίζια - Η παλιά βεντέτα και η «συμφωνία» που δεν τηρήθηκε

21:22ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός το πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου - Τι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Βορίζια: Βαπτίστηκαν τα τρία παιδιά του 39χρονου για να μπορέσουν να τον κηδέψουν

22:35ΕΛΛΑΔΑ

Νύχτα πόνου και οργής στα Βορίζια - Σε αστυνομικό κλοιό το χωριό

00:41ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νεκρός ο Γιάννης Λάλας, που είχε κατηγορηθεί για τη δολοφονία Καραϊβάζ - Οι επαφές του με τους «τσιγαράδες» και ο ορκισμένος εχθρός στον Κορυδαλλό

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Παλάου: Εξαφανίστηκαν οι αρουραίοι και αναγεννήθηκαν σπάνια πουλιά

23:45ΚΟΣΜΟΣ

Δασκάλα παντρεύτηκε συνοδεία όλων των μαθητών της - Η συγκινητική έκπληξη των παιδιών

13:28ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Αναβιώνει ο εφιάλτης της βεντέτας στα Βορίζια – Τα εγκλήματα που είχαν συγκλονίσει την Ελλάδα του ’50

22:56ΚΟΣΜΟΣ

Πένθος για τον θρυλικό αστροναύτη Buzz Aldrin - Πέθανε η σύζυγός του Anca Faur

19:01ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιος είναι ο 39χρονος που έχασε τη ζωή του – Θα βάπτιζε σήμερα το παιδί του

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βεντέτα στα Βορίζια: «Φανούρη μου, άνδρα μου, πού είσαι; Σε φάγανε» - Η αδελφή του 39χρονου θρηνεί τον χαμό του

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

20:48ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Aπολογήθηκε στον κόσμο ο Μπενίτεθ μετά τις αποδοκιμασίες (pics)

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Xωριό «φάντασμα» τα Βορίζια λίγες ώρες μετά το μακελειό - Γέμισε με πάνοπλους αστυνομικούς

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Αεροπλανοφόρα, F-35 και κομάντος: Ανοικτά στη Βενεζουέλα η μεγαλύτερη αμερικανική αρμάδα μετά την κρίση των πυραύλων στην Κούβα

21:07ΚΟΣΜΟΣ

Η παγκόσμια λέξη της χρονιάς - Λίγοι γνωρίζουν τι σημαίνει και λιγότεροι να την εξηγήσουν

00:57ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Το φόρεμα που «έκλεψε» την παράσταση και το γκουρμέ δείπνο της δεξίωσης

23:55ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι το μπλε μέλι που ταξιδεύει σε Ελλάδα και εξωτερικό

23:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Πολλοί τραυματίες από επίθεση με μαχαίρι σε τρένο στο Κέιμπριτζσαϊρ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ