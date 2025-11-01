Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση από τη δεξίωση στην Αθήνα - «Να ανεβάσουμε τη σχέση μας σε νέα ύψη»

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έκανε το βράδυ του Σαββάτου την πρώτη δημόσια εμφάνισή της στην Αθήνα, στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, που πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens στη λεωφόρο Συγγρού.

Η ίδια έφτασε στο ξενοδοχείο φορώντας μία αστραφτερή μαύρη τουαλέτα ενώ το φαρδύ χαμόγελό της δεν έφευγε από τα χείλη της.

Η ίδια, μάλιστα, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους τις πρώτες της στιγμές στην Αθήνα, ανεβάζοντας βίντεο μέσα από τον χώρο της δεξίωσης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δίνοντας μια γεύση από την εορταστική ατμόσφαιρα της βραδιάς.

Στο πλαίσιο της δεξίωσης, είχε και την πρώτη συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.

Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών.



Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle @kimguilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις… pic.twitter.com/J6DLW3XbQF — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 1, 2025

H νέα Αμερικανίδα πρεσβευτής έφθασε στην Αθήνα σήμερα το πρωί με ιδιωτική πτήση. Αμέσως μετά την προσγείωση και μόλις πάτησε επί ελληνικού εδάφους έγραψε την πρώτη ανάρτησή της στα ελληνικά, στην πλατφόρμα Χ: «χαίρε, Ελλάδα!».

«Τι απίστευτη τιμή να φτάνω σήμερα στην Αθήνα — την πρώτη μου μέρα ως πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ελλάδα μοιράζονται έναν άρρηκτο δεσμό. Μαζί, θα ενισχύσουμε αυτή τη συμμαχία και θα ανυψώσουμε τη συνεργασία μας σε νέα ύψη» πρόσθετε στην αγγλική γλώσσα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.