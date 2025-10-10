Ο χορός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σε ένα λαμπερό γκαλά στο Λονδίνο η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ χόρεψε με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Το βράδυ της Πέμπτης (9/10), ο Κωνσταντίνος Αργυρός, συνάντησε την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στο Λονδίνο, στη φιλανθρωπική εκδήλωση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού «The Hellenic Initiative», όπου τραγούδησε μεγάλες του επιτυχίες.

Ο τραγουδιστής, με την είσοδό του στον χώρο, χαιρέτησε ορισμένους από τους καλεσμένους, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ. Οι δυο τους χόρεψαν το τραγούδι «Μάλλον κάτι ξέρω».

