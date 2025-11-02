Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Δένδιας, ο Αργυρός και οι επόμενες υποχρεώσεις της νέας πρέσβη των ΗΠΑ

Οι επόμενες υποχρεώσεις της νέας πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα και η επίσκεψη στον Κωνσταντίνο Αργυρό

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Ο Δένδιας, ο Αργυρός και οι επόμενες υποχρεώσεις της νέας πρέσβη των ΗΠΑ
Χάρης Γκίκας
Την πρώτη της δημόσια εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ το βράδυ του Σαββάτου (1/11), στη δεξίωση για την 250ή επέτειο του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, η οποία έλαβε χώρα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt στη λεωφόρο Συγγρού.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα ταξίδεψε στην Αθήνα με ιδιωτικό αεροσκάφος από την Φλόριντα και αμέσως μετά την άφιξή της, το πρωί του Σαββάτο, προετοιμάστηκε για την πρώτη, δημόσια εμφάνισή της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / EUROKINISSI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / EUROKINISSI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / EUROKINISSI

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ / EUROKINISSI

Η συνάντηση με Δένδια και Κικίλια

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχε και την πρώτη της συνομιλία με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, ο οποίος συμμετείχε στην εορταστική εκδήλωση της πρεσβείας των ΗΠΑ για την 250ή επέτειο από την ίδρυση του Αμερικανικού Σώματος Πεζοναυτών.

Σε ανάρτησή του στο X, ο υπουργός Εθνικής Αμύνης έγραψε: «Συμμετείχα σήμερα σε εορταστική εκδήλωση της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα για την επέτειο των 250 ετών από την ίδρυση του σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης συνομίλησα με την κυρία Kimberly Guilfoyle, η οποία αναλαμβάνει, επισήμως, τις επόμενες ημέρες τα καθήκοντά της ως Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα».

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει και με τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια.

Σε αναρτήσή του στα social media ο κ. Κικίλιας έγραψε: «Με μεγάλη χαρά παρευρέθηκα στην πρώτη δεξίωση που παρέθεσε η νέα Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Kimberly Guilfoyle επ’ ευκαιρία της συμπλήρωσης 250 ετών από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών. Εν όψει της προσεχούς τελετής επίδοσης διαπιστευτηρίων της στον κ. Πρόεδρο της Δημοκρατίας, της εύχομαι ολόψυχα καλή αρχή στη θητεία της, που συγκεντρώνει όλα τα εχέγγυα μιας εξαιρετικής επιτυχίας».

Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Η πρώτη ανάρτηση μετά την δεξίωση - «Μαζί ανυψώσουμε τη συμμαχία Ελλάδας-ΗΠΑ σε νέα ύψη»

Η Αμερικανίδα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, με ανάρτησή της στο Χ εξέφρασε την τιμή της για την άφιξή της στην Αθήνα, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα και οι ΗΠΑ μοιράζονται έναν αδιαίρετο δεσμό. «Μαζί, θα ενισχύσουμε τη συμμαχία μας και θα την ανυψώσουμε σε νέα ύψη», ανέφερε χαρακτηριστικά η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σήμερα η νέα συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Σήμερα, Κυριακή η Κίμπερλι Γκιλφόιλ θα παρευρεθεί στο Κέντρο Αθηνών για να ακούσει τον αγαπημένο της Κωνσταντίνο Αργυρό.

Η νέα πρέσβης των ΗΠΑ έχει συναντηθεί ξανά με τον δημοφιλή τραγουδιστή και την σύζυγό του, Αλεξάνδρα Νίκα, ενώ και πρόσφατα διασκέδασε με τα τραγούδια του στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Οι προσκλήσεις για τα μπουζούκια έχουν σταλεί απ’ ευθείας από την Πρεσβεία για το καλωσόρισμα της νέας Πρέσβη.

Η εκδήλωση με τραγουδιστή τον Κωνσταντίνο Αργυρό θα ξεκινήσει στις 9 το βράδυ και το dress code λέει «cocktail attire».

Την Τρίτη θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της

Η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την ερχόμενη Τρίτη (4/11), όταν θα υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, σε τελετή στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη.

Το στίγμα της διπλωματικής της θητείας αναμένεται να δοθεί αργότερα μέσα στην εβδομάδα στο διατλαντικό φόρουμ για την ενέργεια που διεξάγεται στην Αθήνα και στο οποίο θα παραβρεθούν ο Αμερικανός υπουργός Ενέργειας Κρις Ράιτ, ο Αμερικανός υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκαμ και 24 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Το 6ο Συνέδριο «Partnership for Transatlantic Energy Cooperation (P-TEC), το οποίο διεξάγεται στις 6 και 7 Νοεμβρίου στο Ζάππειο Μέγαρο, συνδιοργανώνεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας και το Atlantic Council Global Energy Center, σηματοδοτώντας την ενίσχυση της συνεργασίας Ευρώπης-ΗΠΑ για μια ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενεργειακή μετάβαση.

