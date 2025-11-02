Από την Ουάσινγκτον στην Αθήνα: Τι σηματοδοτεί η άφιξη της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για τα ελληνοτουρκικά

Η άφιξη της Αμερικανίδας πρέσβειρας Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Ελλάδα σηματοδοτεί μια κρίσιμη καμπή στις ελληνοαμερικανικές σχέσεις και ευρύτερα στη γεωπολιτική δυναμική της Ανατολικής Μεσογείου.

Σε μια περίοδο έντονων περιφερειακών προκλήσεων και διεθνών αναταράξεων, η παρουσία της αναδεικνύει τη θέση της Ελλάδας ως βασικού εταίρου και στρατηγικού κόμβου για τις ΗΠΑ, ιδιαίτερα στους τομείς της άμυνας, της ενέργειας και της περιφερειακής σταθερότητας.

Η νέα πρέσβειρα αναλαμβάνει καθήκοντα σε μια φάση όπου η Ουάσινγκτον επιδιώκει να εδραιώσει την παρουσία της μέσω συγκεκριμένων, μετρήσιμων έργων, επενδύοντας στην ενεργειακή συνεργασία και την αμυντική ενίσχυση.

Ο στρατηγικός διάλογος μεταξύ Ελλάδας και ΗΠΑ αναμένεται να ενισχυθεί σημαντικά, με έμφαση στην αξιοποίηση των στρατιωτικών βάσεων και την προώθηση της ενεργειακής διπλωματίας που περιλαμβάνει σημαντικούς παίκτες της περιοχής, όπως η Κύπρος και το Ισραήλ.

Παράλληλα, η Ελλάδα προβάλλει ως πύλη για την αμερικανική επενδυτική δραστηριότητα στα Βαλκάνια, ειδικά στους τομείς των υποδομών, της τεχνολογίας και της πράσινης ενέργειας.

Σε ό,τι αφορά τα ελληνοτουρκικά, η αμερικανική στρατηγική δεν αποσκοπεί σε αντιπαράθεση, αλλά σε σταθεροποίηση της περιοχής. Η ελληνική πρωτοβουλία για πολυμερή διάλογο, μέσω της πρότασης «5x5», αντανακλά μια ενεργητική προσέγγιση που επιδιώκει τη μείωση των εντάσεων και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης.

Η Ουάσινγκτον φαίνεται να υποστηρίζει αυτή την προσπάθεια, θέτοντας ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός προβλέψιμου περιβάλλοντος που θα επιτρέψει την ομαλή λειτουργία των αμερικανικών επιχειρήσεων και επενδύσεων.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές: Οι ΗΠΑ δεν εγκαταλείπουν τη σχέση τους με την Τουρκία, αλλά ταυτόχρονα ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας και αξιόπιστου εταίρου.

Η Αθήνα καλείται να διαχειριστεί με ψυχραιμία τις διμερείς της σχέσεις, ενώ ταυτόχρονα να εμβαθύνει τις στρατηγικές της συμμαχίες στην ευρύτερη περιοχή με ΗΠΑ, Γαλλία, Ισραήλ και Αίγυπτο.

Συνολικά, η άφιξη της πρέσβειρας Γκίλφοϊλ αντανακλά τη μετατόπιση της αμερικανικής πολιτικής σε μια πιο ρεαλιστική και πρακτική κατεύθυνση, όπου η σταθερότητα, η ενεργειακή συνεργασία και η διαχείριση των περιφερειακών ισορροπιών αποτελούν τα βασικά εργαλεία για την προώθηση των αμοιβαίων συμφερόντων Ελλάδας και ΗΠΑ.

Για τη χώρα μας, αυτό σημαίνει όχι μόνο περαιτέρω εμπλοκή σε κρίσιμα γεωπολιτικά δίκτυα, αλλά και την ευκαιρία να αναδειχθεί ως κεντρικός παίκτης στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ και στην ευρύτερη Μεσόγειο.

