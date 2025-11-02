Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Απαστράπτουσα σε νυχτερινό κέντρο διασκέδασης - Ποιοι έδωσαν το «παρών»

Τη νέα της εμφάνιση στην Αθήνα πραγματοποίησε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ συμπληρώνοντας το δεύτερο 24ωρο της στην ελληνική πρωτεύουσα.

Μετά τη δεξίωση που παρέθεσε χθες σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος Αμερικανών Πεζοναυτών, η νέα πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα σήμερα προσήλθε στο Κέντρο Αθηνών που, όπως αναγράφει και το σχετικό κάλεσμα, θα τραγουδήσει ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στο σημερινό κάλεσμα, λίγο πριν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ αναλάβει επισήμως καθήκοντα, την Τρίτη, όταν και θα παραδώσει διαπιστευτήρια στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναμένεται να παραβρεθούν περί τα 170 άτομα.

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα ζήσει στην Ελλάδα τον τρόπο με τον οποίο διασκεδάζουν πολλοί Έλληνες, κάτι που η ίδια είχε απολαύσει στις ΗΠΑ πριν από μερικές εβδομάδες, όταν είχε συναντήσει τον τραγουδιστή και τη σύζυγό του Αλεξάνδρα Νίκα, στο gala του μη κερδοσκοπικού οργανισμού The Hellenic Initiative στο Λονδίνο.

Υπενθυμίζεται πως χθες στο ξενοδοχείo Grand Haytt παραβρέθηκαν περί τα 300 άτομα, η πλειοψηφία των οποίων στρατιωτικό προσωπικό.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκίλφοϊλ INTIME NEWS

Ο πρόεδρος του ομίλου ΑΝΤ1 Θοδωρής Κυριακού INTIME NEWS

Η βουλευτής της ΝΔ Όλγα Κεφαλογιάννη INTIME NEWS

Ο υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας και η σύζυγός του Τζένη Μπαλατσινού INTIME NEWS

Ο βουλευτής της ΝΔ Χρήστος Σταϊκούρας INTIME NEWS

Η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως INTIME NEWS

Η Έμυ Λιβανίου INTIME NEWS

