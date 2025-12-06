Το μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ περί αλαζονείας: Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι

Γιατί ο πρωθυπουργός επιμένει σε μονοκομματικές κυβερνήσεις και πώς περιγράφει το δίλημμα των εκλογών του 2027

Κώστας Τσιτούνας

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ περί αλαζονείας: Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εκδότη της εφημερίδας "Το Βήμα" Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Αθληνα, Διάλογοι για την Πολιτική - Athens Policy Dialogues"

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Για μια ακόμα φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτόνισε την ανάγκη ισχυρής αυτοδυναμίας και πολιτικής σταθερότητας. Κατά την παρουσία του στο συνέδριο Athens Policy Dialogues» υπογράμμισε ότι: «Είμαστε η άγκυρα σταθερότητας σήμερα του πολιτικού συστήματος, με την έννοια ότι αυτό το οποίο θεωρούμε περίπου δεδομένο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Εμείς δεν θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε κάνει, αν έπρεπε κάθε τρεις και λίγο να διαπραγματευόμαστε με ένα άλλο κόμμα σε μια συμμαχική κυβέρνηση». Περιέγραψε με σαφήνεια για ποιο λόγο δεν επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Εκτίμησε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει μία σταθερή και σχετικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Παραμένει η ΝΔ με μεγάλη διαφορά, παρά την όποια φθορά, το πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε και πρόσθεσε:

«Εμείς είμαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση προέκυψε από δημοκρατικές εκλογές στις οποίες δυο φορές η παράταξη μας πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι πήρε το 2019.

Αν στην πρώτη κάλπη του ‘23 ίσχυε ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ θα έχει πάνω από 170 έδρες με το ίδιο ποσοστό και θα είχαμε πέντε κόμματα στην Βουλή».

Έθεσε μάλιστα και το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών: «Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη. Το αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές του 2027 είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα το ζυγίσουν και θα κάνουν τις συγκρίσεις με το τι γίνεται σε άλλες χώρες», ενώ απάντησε και στους επικριτές του για τη διερεύνηση της ΝΔ προς το κέντρο λέγοντας: «Αλίμονο εάν δεν είχαμε την υποχρέωση διαρκώς να ανανεωνόμαστε. Και τι σημαίνει ανανέωση; Σημαίνει πρώτον, να μπορούμε να εξακολουθούμε να προσελκύουμε νέα πρόσωπα».

Στοπ στην αλαζονεία

Ό κ. Μητσοτάκης έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για το ύφος και το ήθος της εξουσίας, θέλοντας να αποκρούσει τα φαινόμενα αλαζονείας που παρατηρούνται. «Όσο πιο πολύ καιρό είσαι στην εξουσία τόσο πιο χαμηλό πρέπει να είναι το βλέμμα και τόσο πιο πολύ απαιτείται όχι να δείχνουμε, να καταλαβαίνουμε πραγματικά τα προβλήματα των πολιτών και να μην πανηγυρίζουμε υπερβολικά για επιτυχίες, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, στους οποίους πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας».

Ελληνοτουρκικά και στο βάθος ΗΠΑ

Αναφέρθηκε βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά και υπεραμύνθηκε της στρατηγικής που ακολουθεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Παράλληλα εκτίμησε ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «θετική ατζέντα». Πριν την Διακήρυξη των Αθηνών είχαμε τρία χρόνια πολύ μεγάλης έντασης.

Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει μια στρατηγική τα τελευταία χρόνια, όπου ο πρώτος μας στόχος ήταν η εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας. Το χαμήλωμα της έντασης ως προς τις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια λειτουργική σχέση, την οποία σε έναν βαθμό την έχουμε αποκαταστήσει».

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κάποια στιγμή θα γίνει η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αν και δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο: «Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αυτή την εποχή. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Ήταν εξαιρετικές και παραμένουν εξαιρετικές.

Η χώρα μας ξεδιπλώνει μία ενεργειακή στρατηγική εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία είναι πολύ συνεκτική. Απόφασή μας πια να προχωρήσουμε σε διερευνητικές εξορύξεις για να δούμε εάν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
07:00ΚΟΣΜΟΣ

Ουίλιαμ Σαίξπηρ: Πώς η ταινία «Hamnet» αλλάζει την ιστορία της συζύγου του

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κάλαντα: Η αιώνια μελωδία των εορτών - Το χαρμόσυνο μήνυμα, τα τοπικά έθιμα και η ανταμοιβή των παιδ

06:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πληρωμές ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές

06:42ΕΛΛΑΔΑ

112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να πάνε στα Φάρσαλα

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στην αντεπίθεση μετά την «εξορία» του εξώστη

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

06:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ περί αλαζονείας: Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Σε τροχιά κινητοποιήσεων οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι - Συλλαλητήριο στο Ηράκλειο και μπλόκο στο αεροδρόμιο Χανίων

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Σάββατο 6 Δεκεμβρίου

05:25ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό: Ποιοι σταθμοί θα είναι κλειστοί λόγω επετείου Γρηγορόπουλου

04:47ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Αφρική: Δολοφονία βασικού μάρτυρα σε υπόθεση διαφθοράς - Είχε καταθέσει κατά του αρχηγού της αστυνομίας

04:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο εμπορικών καταστημάτων - Πότε ξεκινά η εφαρμογή του

03:55ΕΛΛΑΔΑ

Βράχοι στη Λεωφόρο Αθηνών - Έκλεισαν λωρίδες

03:30ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ-Βενεζουέλα: Συνεχίζονται οι επιστροφές παράνομων μεταναστών παρά την κρίση

03:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: «Σοβαρές συνέπειες» για την ΕΕ εάν κατάσχει τα παγωμένα κεφάλαια

02:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ και Ουκρανία συμφωνούν: Το «μπαλάκι» στην πλευρά της Ρωσίας για ειρήνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο κύμα κακοκαιρίας μετά τον «Byron» - Πότε θα «χτυπήσει» στη χώρα μας

06:30ΕΛΛΑΔΑ

Σαλαμίνα: Ανατριχίλα από το νέο ηχητικό που αποκάλυψε η Αγγελική Νικολούλη - «Σε παρακαλώ ρε παιδί μου»

06:15ΚΑΙΡΟΣ

Ο Byron κινείται ανατολικά: Που χτυπά μέχρι το μεσημέρι - Πρόβλεψη Ιταλών μετεωρολόγων για «Σούπερ Αντικυκλώνα» μέχρι της Αγίας Λουκίας

01:29ΕΛΛΑΔΑ

«Φως στο Τούνελ»: Ανατροπή στο έγκλημα στη Ρόδο - «Μου δώσανε φράγκα για να ομολογήσω…»

06:42ΕΛΛΑΔΑ

112 στην Υπέρεια Λάρισας: Υπερχείλισε ο ποταμός Ενιπέας - Ζητούν από τους κατοίκουν να πάνε στα Φάρσαλα

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τιμωροί παιδεραστών: «Εγκέφαλος» πίσω από τους ανήλικους - Οι τρεις «καρμπόν» επιθέσεις τους

06:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων 2025: Νωρίτερα η καταβολή του - Τι ισχύει για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα

06:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ και ΝΕΑΡ στην αντεπίθεση μετά την «εξορία» του εξώστη

15:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μετά τον «Byron»... τι; Η πρόβλεψη του ECMWF μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου

10:07ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Byron: Η πρόβλεψη Αρναούτογλου - Πότε τελειώνει και πότε θα έρθει νέα επιδείνωση

17:27ΜΠΑΣΚΕΤ

Mega: «Διεθνής διασυρμός, πισίνα το ΣΕΦ - Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έδωσαν λύση»

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Υπόθεση αιμομιξίας συγκλονίζει τη Γαλλία: 58χρονος απέκτησε τρία παιδιά με τη κόρη του - Φρίκη για τον 11χρονο γιο και εγγονό του

11:09ΚΑΙΡΟΣ

Τσατραφύλλιας: Η κακοκαιρία Byron δεν έχει τελειώσει- Οι 7 περιοχές που θα «σαρώσει» μέσα στην ημέρα

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 6 Δεκεμβρίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

13:32ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Πού πας ρε κωλόγερε; Τον χτύπησε στο κεφάλι με το κοντάρι»: Κατάθεση-φωτιά αυτόπτη μάρτυρα στη δίκη για τον θάνατο Βαλυράκη στοιχειοθετεί δολοφονία

21:35ΚΟΣΜΟΣ

Γουόρεν Μπάφετ: Γιατί ζει σε σπίτι 31.500 δολαρίων ενώ έχει περιουσία 150 δισεκατομμύρια

16:43ΕΛΛΑΔΑ

Η σιβυλλική ανάρτηση του Σταύρου Ξαρχάκου για την Ιθάκη: «Ό,τι ονειρεύτηκες ποτέ δεν το πουλάς»

06:45ΚΟΣΜΟΣ

Netflix: Τι σημαίνει για τους καταναλωτές η εξαγορά της Warner - Οι πιο σημαντικές αλλαγές

14:01ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Τσουχτερός» ο νέος ΚΟΚ: Πρόστιμο 350 ευρώ για after-market αξεσουάρ

01:49ΕΛΛΑΔΑ

Πηνειός: Υπερχείλισε στην ευρεία κοίτη του - Συναγερμός στα Τρίκαλα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ