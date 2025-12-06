Το μήνυμα Μητσοτάκη στο εσωτερικό της ΝΔ περί αλαζονείας: Να έχουμε χαμηλά το κεφάλι

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον εκδότη της εφημερίδας "Το Βήμα" Γιάννη Πρετεντέρη, στο πλαίσιο του συνεδρίου "Αθληνα, Διάλογοι για την Πολιτική - Athens Policy Dialogues"

Για μια ακόμα φορά ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπερτόνισε την ανάγκη ισχυρής αυτοδυναμίας και πολιτικής σταθερότητας. Κατά την παρουσία του στο συνέδριο Athens Policy Dialogues» υπογράμμισε ότι: «Είμαστε η άγκυρα σταθερότητας σήμερα του πολιτικού συστήματος, με την έννοια ότι αυτό το οποίο θεωρούμε περίπου δεδομένο στην Ελλάδα, σε πάρα πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες δεν υπάρχει. Εμείς δεν θα μπορούσαμε εύκολα να κάνουμε αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις οποίες έχουμε κάνει, αν έπρεπε κάθε τρεις και λίγο να διαπραγματευόμαστε με ένα άλλο κόμμα σε μια συμμαχική κυβέρνηση». Περιέγραψε με σαφήνεια για ποιο λόγο δεν επιθυμεί κυβέρνηση συνεργασίας.

Εκτίμησε μάλιστα ότι η κυβέρνηση έχει μία σταθερή και σχετικά άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. «Παραμένει η ΝΔ με μεγάλη διαφορά, παρά την όποια φθορά, το πρώτο κόμμα σε όλες τις δημοσκοπήσεις» είπε και πρόσθεσε:

«Εμείς είμαστε υπέρ των μονοκομματικών κυβερνήσεων. Αυτή η μονοκομματική κυβέρνηση προέκυψε από δημοκρατικές εκλογές στις οποίες δυο φορές η παράταξη μας πήρε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι πήρε το 2019.

Αν στην πρώτη κάλπη του ‘23 ίσχυε ο εκλογικός νόμος της ενισχυμένης αναλογικής η ΝΔ θα έχει πάνω από 170 έδρες με το ίδιο ποσοστό και θα είχαμε πέντε κόμματα στην Βουλή».

Έθεσε μάλιστα και το δίλημμα των επερχόμενων εκλογών: «Μέχρι τις εκλογές της άνοιξης του 2027, η πολιτική σταθερότητα είναι δεδομένη. Το αν θα προκύψει πολιτική σταθερότητα μετά τις εκλογές του 2027 είναι στο χέρι του ελληνικού λαού. Είναι κάτι το οποίο οι Έλληνες πολίτες θα το ζυγίσουν και θα κάνουν τις συγκρίσεις με το τι γίνεται σε άλλες χώρες», ενώ απάντησε και στους επικριτές του για τη διερεύνηση της ΝΔ προς το κέντρο λέγοντας: «Αλίμονο εάν δεν είχαμε την υποχρέωση διαρκώς να ανανεωνόμαστε. Και τι σημαίνει ανανέωση; Σημαίνει πρώτον, να μπορούμε να εξακολουθούμε να προσελκύουμε νέα πρόσωπα».

Στοπ στην αλαζονεία

Ό κ. Μητσοτάκης έστειλε και μηνύματα στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος για το ύφος και το ήθος της εξουσίας, θέλοντας να αποκρούσει τα φαινόμενα αλαζονείας που παρατηρούνται. «Όσο πιο πολύ καιρό είσαι στην εξουσία τόσο πιο χαμηλό πρέπει να είναι το βλέμμα και τόσο πιο πολύ απαιτείται όχι να δείχνουμε, να καταλαβαίνουμε πραγματικά τα προβλήματα των πολιτών και να μην πανηγυρίζουμε υπερβολικά για επιτυχίες, όταν ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλοί συμπολίτες μας ακόμα που τα βγάζουν δύσκολα πέρα, στους οποίους πρέπει να στρέψουμε την προσοχή μας».

Ελληνοτουρκικά και στο βάθος ΗΠΑ

Αναφέρθηκε βεβαίως και στα ελληνοτουρκικά και υπεραμύνθηκε της στρατηγικής που ακολουθεί ο ίδιος και η κυβέρνησή του. Παράλληλα εκτίμησε ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία το πρώτο τρίμηνο του 2026.

«Έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «θετική ατζέντα». Πριν την Διακήρυξη των Αθηνών είχαμε τρία χρόνια πολύ μεγάλης έντασης.

Η Ελλάδα έχει ακολουθήσει μια στρατηγική τα τελευταία χρόνια, όπου ο πρώτος μας στόχος ήταν η εμπέδωση της περιφερειακής σταθερότητας. Το χαμήλωμα της έντασης ως προς τις διμερείς μας σχέσεις με την Τουρκία, έτσι ώστε να μπορέσουμε να αποκτήσουμε μια λειτουργική σχέση, την οποία σε έναν βαθμό την έχουμε αποκαταστήσει».

Αναφορικά με τις σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι κάποια στιγμή θα γίνει η συνάντηση με τον Ντόναλντ Τραμπ αν και δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο: «Η επίσκεψη στην Ουάσινγκτον φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα γίνει. Δεν έχουμε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά το πιο σημαντικό είναι το πλαίσιο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων αυτή την εποχή. Οι σχέσεις μας είναι εξαιρετικές. Ήταν εξαιρετικές και παραμένουν εξαιρετικές.

Η χώρα μας ξεδιπλώνει μία ενεργειακή στρατηγική εδώ και αρκετά χρόνια, η οποία είναι πολύ συνεκτική. Απόφασή μας πια να προχωρήσουμε σε διερευνητικές εξορύξεις για να δούμε εάν έχουμε αξιοποιήσιμα κοιτάσματα φυσικού αερίου».

