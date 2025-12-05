Μητσοτάκης: Θα έχουμε Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας με την Τουρκία στο πρώτο τρίμηνο του 2026

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία σχεδιάζουν τη διεξαγωγή του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Μιλώντας στον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη, στο συνέδριο Athens Policy Dialogues «Η Ανατολική Μεσόγειος Αλλάζει», ο πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι οι συνθήκες είναι πλέον κατάλληλες για μια συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Γιάννης Πρετεντέρης: Μια και ο λόγος περί καλών φίλων, σχεδιάζετε συνάντηση με τον Ερντογάν;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Θεωρώ ότι το έδαφος είναι ώριμο για να μπορούμε να έχουμε το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Γιάννης Πρετεντέρης: Πρώτο;

Κυριάκος Μητσοτάκης: Το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους να γίνει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας. Πράγματι, ο τελευταίος χρόνος…

Γιάννης Πρετεντέρης: Είναι η σειρά της Άγκυρας, στην Άγκυρα θα γίνει.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Ναι, τον τελευταίο χρόνο είχαμε πολλές, και εμείς πολλές εκκρεμότητες.

Αλλά ξέρετε, πολλές φορές θεωρούμε ότι και μια τέτοια συνάντηση πρέπει ντε και καλά να συνοδεύεται από κάποια θεαματική εξαγγελία. Δεν είναι προϋπόθεση αυτό. Μπορεί κανείς κάλλιστα να κάνει μια επισκόπηση των υφιστάμενων σχέσεων. Όπως σας είπα, έχουμε πολλούς τομείς συνεργασίας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε «θετική ατζέντα». Κάποιοι το λένε «θέματα χαμηλής πολιτικής», αν και θεωρώ ότι είναι λάθος αυτή η ορολογία.

Το να μπορούμε να συνομιλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα με την Τουρκία σε πολλά διαφορετικά επίπεδα, θεωρώ επί της αρχής ότι είναι θετικό, όσο είμαστε τελείως ξεκάθαροι στη θέση μας, όσο έχουμε και ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας οι οποίοι πάντα είναι χρήσιμοι, γιατί και στην περίπτωση που μπορεί να συμβεί κάποιο απρόοπτο, πρέπει κάποιοι άνθρωποι να μπορούν να σηκώσουν ένα τηλέφωνο, να επικοινωνούν και να εκτονώνουν την όποια κρίση μπορεί να πάει να εξελιχθεί.

