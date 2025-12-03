Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη αλλαγή

Στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit

Newsbomb

Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη αλλαγή

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

«Η πόλεμος με το "βαθύ κράτος", δηλαδή τις ριζωμένες πελατειακές λογικές είναι συνεχής, αλλά θα κερδηθεί, άσχετα αν χαθούν μερικές μάχες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit.

Αναφορικά με τη σχέση των εταιριών με το κράτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «αυτό που ξεκινήσαμε πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή την ψηφιοποίηση του κράτους και των διαδικασιών του, είναι μια επανάσταση, κάτι που μας πιστώνουν οι πολίτες», επισημαίνοντας πως έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Εστίασε στην κατάργηση των Ειρηνοδικείων καθώς «η ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών στα Πρωτοδικεία ουσιαστικά διπλασίασε τον αριθμό των δικαστών πρώτου βαθμού. Αυτό ήδη έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα απονομή δικαιοσύνης. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνης θα αυξήσει την ταχύτητα και την παραγωγικότητα».

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η αναπτυξιακή δυναμική της επόμενης τετραετίας, είπε αμέσως μετά ο πρωθυπουργός.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο δύσκολη και σύνθετη μεταρρύθμιση που έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να πάρουμε μία τολμηρή απόφαση, να τον ενσωματώσουμε στην ΑΑΔΕ, είπε και πρόσθεσε πως «τα χρήματα που θα πάρουν οι έντιμοι αγρότες και παραγωγοί θα είναι περισσότερα». «Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά στο τέλος κάποιοι που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις δεν θα τις πάρουν και στο τέλος θα ωφεληθούν οι πραγματικοί αγρότες».

Κυριάκος Μητσοτάκης

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit

Eurokinissi

«Η ελληνική οικονομία είναι πολύ διαφοροποιημένη απ' όσο πολύ πιστεύουν. Δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου, η χώρα μας να καταστεί κορυφαίος προορισμός ανά τον κόσμο. Από κει και πέρα, η χώρα μας έχει πολλά άλλα να δώσει, όπως είναι ο χώρος της ενέργειας», είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές της για να γίνει ενεργειακός κόμβος, πρωταγωνίστρια σε έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανατροπή του brain drain, λέγοντας ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι που είχαν φύγει από την Ελλάδα επιλέγουν να επιστρέψουν. Μίλησε παράλληλα και για την επιλογή πολλών ξένων συνταξιούχων οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας για να ζήσουν. «Η Ελλάδα σήμερα οφείλει την ανάπτυξή της πολύ περισσότερο στις επενδύσεις και την εξωστρέφεια απ' ό,τι στο παρελθόν που ήταν δανεικά και κατανάλωση. Είδαμε πού κατέληξε αυτό το μοντέλο».

«Η απόφαση της Ευρώπης για αποδέσμευση απ' το ρωσικό φυσικό αέριο είναι ειλημμένη και μη αναστρέψιμη. Η χώρα μας πήρε το 2019 την απόφαση να απεξαρτηθεί πλήρως από τον λιγνίτη. Η χώρα θα χρειαστεί μεταβατικό καύσιμο, αυτό είναι το μεταβατικό καύσιμο. Θα ήταν πολύ καλύτερο απ' το να εισάγουμε φυσικό αέριο, να βρούμε το δικό μας. Κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικό game changer. Χτίζουμε μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ με ενεργειακά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
20:36ΕΛΛΑΔΑ

Ήπειρος: Τροχαίο με ανατροπή αγροτικού στην Πρέβεζας-Ηγουμενίτσας

20:35ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Καταπέλτης ο εισαγγελέας: «Γνώριζε τις πράξεις του» ο δράστης

20:35ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ – ΟΦΗ: «Ματς «κλειδί» με τον Ατρόμητο, κοιτάμε και για χαφ» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

20:26ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Άγρια επίθεση Ρομά κατά διανομέα - Αποπειράθηκαν να τον ληστέψουν - Άμεσες συλλήψεις από την ΕΛ.ΑΣ.

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

20:17ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φυλάκιση 30 μηνών σε Τούρκο υπήκοο - Μετέφερε απαγορευμένα εμβόλια κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων

20:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός - Κηφισιά 0-0: Ο αγώνας της Λεωφόρου για το Κύπελλο Ελλάδας

20:11ΚΟΣΜΟΣ

Λιποθυμία Βρετανίδας δημοσιογράφου σε ζωντανή μετάδοση πριν τον αγώνα ποδοσφαίρου γυναικών Αγγλία - Γκάνα

20:07ΜΠΑΣΚΕΤ

Πένθος στην ΑΕΚ: Πέθανε η μητέρα των Βαγγέλη και Μάκη Αγγελόπουλου

20:03ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστική δολοφονία στην Ιταλία: Γυναίκα ξυλοκοπήθηκε θανάσιμα από τον σύζυγό της - Αναζητείται ο δράστης

19:53ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Κλειστή η Πατρών-Πύργου στο ύψος της Κάτω Αχαΐας - Βίντεο

19:53ΚΟΣΜΟΣ

Στη φόρα τα άπλυτα του Κένεντι: Τι αποκάλυψε ο πρώην της δημοσιογράφου με την οποία είχε σχέση

19:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν και οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη μεταρρύθμιση

19:44ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Αναπτύσσει αντιαεροπορικά συστήματα Arrow για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων

19:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η στιγμή της άφιξης του Αλέξη Τσίπρα στο θέατρο Παλλάς για την παρουσίαση της «Ιθάκης»

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δείτε Live την παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα

19:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επικίνδυνες καταιγίδες «κλείδωσε» το GFS - Στο επίκεντρο η Αττική

19:31ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: «Πολύ τρομακτικές» οι ουκρανικές επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια στα ανοιχτά της Τουρκίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρό ζευγάρι ηλικιωμένων στο Κερατσίνι: «Οι γονείς μου ήταν οι χειρότεροι που μπορεί να έχει κανείς» λέει η κόρη

18:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live - Η παρουσίαση του βιβλίου «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα

17:24ΚΟΣΜΟΣ

Κτηνωδία στην Τουρκία: Βίασαν ορφανά ανήλικα κορίτσια από την Ουκρανία - Είχαν μεταφερθεί στην Αττάλεια για να γλυτώσουν από τον πόλεμο

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κέρκυρα: Αυτοκίνητο με μητέρα και κόρη έπεσε σε ποτάμι, νεκρή 75χρονη

17:22ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία: Σε κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» 9 Περιφέρειες – Πού αναμένονται ισχυρά φαινόμενα

19:40ΕΛΛΑΔΑ

Χάος με τη διακοπή ρεύματος στο Μετρό - Οι συρμοί σταματούν στην Εθνική Άμυνα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Eurovision: Στη φυλακή υποψήφιος του ελληνικού τελικού

20:24ΚΑΙΡΟΣ

Η «επέλαση» της κακοκαιρίας: Προσομοίωση δείχνει πώς θα εξελιχθεί μέχρι και το Σάββατο - Πού και πότε θα χτυπήσει σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη

08:56ΚΑΙΡΟΣ

Ηχηρό καμπανάκι Τσατραφύλλια για την κακοκαιρία: Αδιάκοπες βροχές για 72 ώρες - Σε κίνδυνο και η Αττική , φόβοι πλημμυρών και κατολισθήσεων

18:57LIFESTYLE

Ο πιο τρολ διάλογος όλων των εποχών στο Chase: Ο Βυζαντινός Αντώνιος Β' ο Καυλέας, το... ουσιαστικό και το μάθημα ελληνικών από την Μαρία Μπεκατώρου

19:42TRAVEL

Ταξίδι 6 ωρών σε μόλις 40 λεπτά: Πού θα κατασκευαστεί το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο τούνελ του κόσμου

10:13ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 22χρονη «θύμα βιασμού» καταδικάστηκε σε 18μηνη φυλάκιση

16:29LIFESTYLE

Ο Άγγελος Λάτσιος ορκίστηκε στο πολεμικό ναυτικό - Οι φωτογραφίες με Μενεγάκη, Λάτσιο και σύσσωμη την οικογένεια

12:03ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Αρναούτογλου για τα Χριστούγεννα - «Προσοχή τις επόμενες ώρες»

14:43ΚΟΣΜΟΣ

Λεπτομέρειες φρίκης: Ο Ρώσος κρυπτομεγιστάνας και η σύζυγός του έβλεπαν ο ένας τον άλλον να βασανίζεται από τους απαγωγείς

19:58ΚΟΣΜΟΣ

Η εξομολόγηση της γυναίκας που την πάντρεψαν 3 ετών με τον 67χρονο ηγέτη της σέκτας «Τα Παιδιά του Θεού»

23:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ισχυρή προειδοποίηση από Γιάννη Καλλιάνο - Έρχεται σφοδρή κακοκαιρία τα επόμενα 24ωρα

20:25ΜΠΑΣΚΕΤ

«Βόμβα» στο ΝΒΑ: «Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ζήτησε να πάει στους Νιου Γιορκ Νικς»!

15:37ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Ηράκλειο: Στο αυτόφωρο ζευγάρι για κακοποίηση των 8 ανήλικων παιδιών του

16:54ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς ταξί και αύριο Πέμπτη! Νέα 24ωρη απεργία των αυτοκινητιστών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ