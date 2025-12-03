Μητσοτάκης: Οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν, οι φόροι μειώνονται - Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο σύνθετη αλλαγή

«Η πόλεμος με το "βαθύ κράτος", δηλαδή τις ριζωμένες πελατειακές λογικές είναι συνεχής, αλλά θα κερδηθεί, άσχετα αν χαθούν μερικές μάχες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συζήτησή του με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit.

Αναφορικά με τη σχέση των εταιριών με το κράτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «αυτό που ξεκινήσαμε πριν από λίγα χρόνια, δηλαδή την ψηφιοποίηση του κράτους και των διαδικασιών του, είναι μια επανάσταση, κάτι που μας πιστώνουν οι πολίτες», επισημαίνοντας πως έχει μειωθεί η γραφειοκρατία. Εστίασε στην κατάργηση των Ειρηνοδικείων καθώς «η ενσωμάτωση των Ειρηνοδικών στα Πρωτοδικεία ουσιαστικά διπλασίασε τον αριθμό των δικαστών πρώτου βαθμού. Αυτό ήδη έχει επιπτώσεις στην ταχύτητα απονομή δικαιοσύνης. Η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη δικαιοσύνης θα αυξήσει την ταχύτητα και την παραγωγικότητα».

«Όσο οι μεταρρυθμίσεις αποδίδουν τόσο έχουμε το δημοσιονομικό περιθώριο να προβαίνουμε σε σημαντικές μειώσεις φόρων που έχουν με τη σειρά τους αναπτυξιακή δυναμική», τόνισε υπενθυμίζοντας ότι την περίοδο 2015-2018 η Ελλάδα είχε από τους χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης.

Οι μεταρρυθμίσεις είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η αναπτυξιακή δυναμική της επόμενης τετραετίας, είπε αμέσως μετά ο πρωθυπουργός.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ ήταν η πιο δύσκολη και σύνθετη μεταρρύθμιση που έπρεπε να κάνουμε. Έπρεπε να πάρουμε μία τολμηρή απόφαση, να τον ενσωματώσουμε στην ΑΑΔΕ, είπε και πρόσθεσε πως «τα χρήματα που θα πάρουν οι έντιμοι αγρότες και παραγωγοί θα είναι περισσότερα». «Αυτή η μεταρρύθμιση έχει ένα βραχυπρόθεσμο κόστος αλλά στο τέλος κάποιοι που δεν δικαιούνται επιδοτήσεις δεν θα τις πάρουν και στο τέλος θα ωφεληθούν οι πραγματικοί αγρότες».

Συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit Eurokinissi

«Η ελληνική οικονομία είναι πολύ διαφοροποιημένη απ' όσο πολύ πιστεύουν. Δεν έχω κρύψει τη φιλοδοξία μου, η χώρα μας να καταστεί κορυφαίος προορισμός ανά τον κόσμο. Από κει και πέρα, η χώρα μας έχει πολλά άλλα να δώσει, όπως είναι ο χώρος της ενέργειας», είπε στη συνέχεια ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας πως η χώρα μας μπορεί να αξιοποιήσει τη γεωγραφική της θέση και τις υποδομές της για να γίνει ενεργειακός κόμβος, πρωταγωνίστρια σε έργα αποθήκευσης ενέργειας.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ανατροπή του brain drain, λέγοντας ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι που είχαν φύγει από την Ελλάδα επιλέγουν να επιστρέψουν. Μίλησε παράλληλα και για την επιλογή πολλών ξένων συνταξιούχων οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας για να ζήσουν. «Η Ελλάδα σήμερα οφείλει την ανάπτυξή της πολύ περισσότερο στις επενδύσεις και την εξωστρέφεια απ' ό,τι στο παρελθόν που ήταν δανεικά και κατανάλωση. Είδαμε πού κατέληξε αυτό το μοντέλο».

«Η απόφαση της Ευρώπης για αποδέσμευση απ' το ρωσικό φυσικό αέριο είναι ειλημμένη και μη αναστρέψιμη. Η χώρα μας πήρε το 2019 την απόφαση να απεξαρτηθεί πλήρως από τον λιγνίτη. Η χώρα θα χρειαστεί μεταβατικό καύσιμο, αυτό είναι το μεταβατικό καύσιμο. Θα ήταν πολύ καλύτερο απ' το να εισάγουμε φυσικό αέριο, να βρούμε το δικό μας. Κάτι τέτοιο θα ήταν πραγματικό game changer. Χτίζουμε μια στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ με ενεργειακά και γεωπολιτικά χαρακτηριστικά.

Παρακολουθήστε τη συζήτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον πρόεδρο του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Γιάννη Σαρακάκη, στο πλαίσιο του 36ου Greek Economic Summit, που διοργανώνει το Επιμελητήριο.

