Στο μικροσκόπιο της κυβέρνησης η περιφερειακή ανάπτυξη και η κοινωνική συνοχή

Στο ΚΥΣΟΙΠ αναμένεται να παρουσιαστεί ένα πλήρης οδικός χάρτης, με έργα που υλοποιούνται σε όλη τη χώρα και σειρά πρωτοβουλιών για τη σύγκλιση και την άρση των ανισοτήτων στις περιφέρειες. Όλα τα παραπάνω περιλαμβάνονται στην Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή και Τοπική Ανάπτυξη, που θα ειναι και το κεντρικό θέμα της σημερινής συνεδρίασης.

Βασικός πυλώνας της Εθνικής Στρατηγικής, είναι η επίλυση άμεσων ζητημάτων που αφορούν την ελληνική περιφέρεια και η διαμόρφωση εντός του 2026 ενός εθνικού προγράμματος σε ολόκληρη τη χώρα για τα επόμενα χρόνια, σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε στοχευμένα η χώρα να κατευθύνει εθνικούς και ενωσιακούς πόρους με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο στην ελληνική περιφέρεια.

Προς αυτή την κατεύθυνση εκπονούνται 50 Τοπικά Σχέδια Ανάπτυξης, ένα για κάθε περιφερειακή ενότητα της χώρας, που θα ολοκληρωθούν το 2026 σε συνδυασμό με οριζόντιες πολιτικές που αφορούν την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της περιφέρειας κάτι στο οποίο δίνει ιδιαίτερο βάρος ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Χθες εξάλλου ο πρωθυπουργός συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου με τους κοινωνικούς εταίρους με αφορμή την Κοινωνική Συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Βασικό μήνυμα του κ. Μητσοτάκη προς κοινωνικούς εταίρους ήταν ότι η συμφωνία για ΣΣΕ είναι μια θετική εξέλιξη σε μια εποχή έντασης και τοξικότητας. «Να επενδύσουμε στην υπευθυνότητα και την εμπιστοσύνη» ήταν το μήνυμα που έστειλε ο πρωθυπουργός.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκε το χρονοδιάγραμμα για τη νομοθέτηση του νέου πλαισίου που προκύπτει από την Κοινωνική Συμφωνία, ενώ τονίστηκε η σημασία του ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου με συναινετικό πνεύμα, χάρη στον οποίο επετεύχθη η συμφωνία για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Επισημάνθηκε ότι ο συνδυασμός οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής προϋποθέτει την αμοιβαία επωφελή συνεργασία ανάμεσα σε εργαζόμενους και εργοδότες. Υπογραμμίστηκε παράλληλα η σημασία της νέας Κοινωνικής Συμφωνίας αφενός για τη βελτίωση των αποδοχών των εργαζόμενων και αφετέρου για την κατοχύρωση ενός σταθερού και υγιούς επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος αποτελεί έναν από τους πάγιους και κύριους στόχους της κυβέρνησης, και υπηρετείται τόσο από τη διεύρυνση των συλλογικών συμβάσεων όσο και από τη φορολογική μεταρρύθμιση της ΔΕΘ, που θα τεθεί σε εφαρμογή τον Ιανουάριο.

