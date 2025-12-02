Χαρδαλιάς: «Προχωράμε με σχεδιασμό για την αναβάθμιση και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης»

Υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας

Την προγραμματική σύμβαση για την αστική ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στην περιοχή Μαγούλα του Δήμου Ελευσίνας, υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, μαζί με τον Δήμαρχο Ελευσίνας, Γιώργο Γεωργόπουλο, τον Πρόεδρο της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του οργανισμού Γιώργο Κορμά, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 441.560 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 418.000 ευρώ θα καλυφθούν από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Στο πλαίσιο της σύμβασης, θα γίνουν οι απαραίτητες αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες, εκτεταμένες φυτεύσεις πρασίνου, καθώς και τοποθετήσεις υδάτινων εγκαταστάσεων, αστικού εξοπλισμού, ηλεκτρομηχανικών και αρδευτικών συστημάτων, με ιδιαίτερη πρόβλεψη για την προσβασιμότητα της πλατείας από άτομα με κινητικά προβλήματα και αναπηρίες.

Χαρδαλιάς

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την ανάπλαση της Πλατείας Στάμου στη Μαγούλα αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην εφαρμογή του ολοκληρωμένου σχεδιασμού της Περιφέρειας Αττικής για την αναβάθμιση της Δυτικής Αττικής και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των τοπικών κοινωνιών» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε: «Πρόκειται για μια στοχευμένη παρέμβαση που εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο έργων υποδομής και αναπλάσεων, τα οποία υλοποιούμε με συνέπεια και τεκμηριωμένο σχεδιασμό.

Η Ελευσίνα αποτελεί περιοχή με ιδιαίτερη ιστορική και πολιτιστική βαρύτητα, ένα παγκόσμια αναγνωρίσιμο σημείο αναφοράς λόγω του μοναδικού της πολιτιστικού αποθέματος. Η Περιφέρεια Αττικής, αναγνωρίζοντας το ισχυρό πολιτιστικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, στηρίζει έμπρακτα δράσεις και έργα που αναδεικνύουν τον χαρακτήρα και την ταυτότητά της. Και η συνεργασία μας με τη δημοτική αρχή αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της κοινής μας βούλησης να προχωρήσουμε σε έργα που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και αντανακλούν το όραμά μας για μια Αττική με ισχυρές προοπτικές και αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο Ελευσίνας, έναν έμπειρο και άξιο αυτοδιοικητικό συνοδοιπόρο, τον Γιώργο Γεωργόπουλο, για τη γόνιμη και αποτελεσματική συνεργασία. Συνεχίζουμε με συνέπεια, σχεδιασμό και αποφασιστικότητα».

Χαρδαλιάς

«Με την παρούσα παρέμβαση, και με σταθερό αρωγό και στρατηγικό μας σύμμαχο την Περιφέρεια Αττικής, δίνουμε νέα πνοή σε έναν ακόμη σημαντικό χώρο: την πλατεία Στάμου στη Μαγούλα, ένα σημείο καθημερινής συνάντησης και κοινωνικής ζωής για τους κατοίκους», δήλωσε ο δήμαρχος Ελευσίνας Γιώργος Γεωργόπουλος και πρόσθεσε: «Με το συγκεκριμένο έργο, το οποίο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας συνολικής αναβάθμισης της περιοχής, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε έναν πιο λειτουργικό, ασφαλή και φιλόξενο δημόσιο χώρο, πλήρως εναρμονισμένο με τις ανάγκες και τις προσδοκίες των δημοτών. Θέλω για ακόμη μια φορά να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη, κ. Νίκο Χαρδαλιά, ο οποίος, με όραμα και συνέπεια, στηρίζει έμπρακτα κάθε βήμα προς την αναβάθμιση της Ελευσίνας».

Στην υπογραφή της σύμβασης παρέστησαν η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού Ελευσίνας Μαριάννα Κονδύλη, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα.

