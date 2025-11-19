Χαρδαλιάς: «Το κέντρο της Νέας Ιωνίας αποκτά σύντομα νέο υπόγειο χώρο στάθμευσης 310 θέσεων»

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά σε μια ακόμη ουσιαστική παρέμβαση που έρχεται να επιλύσει χρόνιες ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, αυτή τη φορά στη Νέα Ιωνία, με την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή νέου υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων δυναμικότητας 310 θέσεων, ακριβώς δίπλα στον σταθμό του ΗΣΑΠ.

Το συγκεκριμένο έργο παρέμενε σε εκκρεμότητα από το 1988, προκαλώντας επί δεκαετίες σοβαρές δυσλειτουργίες μετακίνησης στο κέντρο της πόλης και επηρεάζοντας την καθημερινότητα χιλιάδων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών. Με την έναρξη της υλοποίησης του, δρομολογείται πλέον μια συνολική αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος, με ουσιαστικά οφέλη για την κινητικότητα, την τοπική οικονομία και τη λειτουργικότητα της περιοχής.

Η εν λόγω παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρειας Αττικής για την υλοποίηση συνολικά 280+1 έργων, τα οποία αναμένεται να αλλάξουν ριζικά την εικόνα και τη δυναμική του Λεκανοπεδίου έως το τέλος του 2028.

Η σχετική σύμβαση δημιουργίας του νέου υπόγειου πάρκινγκ, υπεγράφη παρόντος του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά και του Δημάρχου Νέας Ιωνίας Παναγιώτη Μανούρη, από τον Πρόεδρο του Αναπτυξιακού Οργανισμού «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Δημήτρη Φραγκάκη, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του εν λόγω φορέα Γιώργο Κορμά και εκπρόσωπο από τον ανάδοχο του έργου, σηματοδοτώντας την έναρξη της επένδυσης που θα αναμορφώσει λειτουργικά και αισθητικά ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης.

Ειδικότερα το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 14,2 εκατ. ευρώ (πλέον ΦΠΑ), αφορά στην κατασκευή ενός σύγχρονου υπόγειου σταθμού στάθμευσης σε ιδιόκτητο οικόπεδο του Δήμου Νέας Ιωνίας, επιφάνειας 7.490 τ.μ. Ο υπόγειος χώρος θα αναπτυχθεί σε έξι κατακόρυφες στάθμες, καλύπτοντας σχεδόν ολόκληρη την έκταση του οικοπέδου. Η δημιουργία των περίπου 310 νέων θέσεων στάθμευσης, θα συμβάλλει καθοριστικά στη μείωση της άναρχης στάθμευσης που ταλαιπωρεί όσους κινούνται στην περιοχή.

Ιδιαίτερη μέριμνα δίνεται και στον υπαίθριο χώρο, ο οποίος θα αναπλαστεί συνολικά, αποκτώντας χαρακτηριστικά υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Κεντρικό σημείο του σχεδιασμού, αποτελεί η διατήρηση και ανάδειξη της επιβλητικής καμινάδας ύψους 15 μέτρων του παλαιού εργοστασίου ταπητουργίας, ένα εμβληματικό μνημείο της βιομηχανικής ιστορίας της Νέας Ιωνίας. Η καμινάδα, ως ζωντανό τεκμήριο της παραγωγικής δραστηριότητας που χαρακτήριζε την περιοχή τον προηγούμενο αιώνα, ενσωματώνεται σε ένα νέο, σύγχρονο περιβάλλον πρασίνου, αναψυχής και δημιουργικής χρήσης του δημόσιου χώρου, συμβολίζοντας τη συνέχεια ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της πόλης. Η ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται εντός των επομένων 28 μηνών.

Όπως τόνισε μετά την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Αφουγκραζόμαστε τις ανάγκες των πολιτών κάθε γειτονιάς του Λεκανοπεδίου και επιχειρούμε να δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα ξεπερνώντας παθογένειες πολλών ετών. Τον περασμένο Απρίλιο είχα δηλώσει από τη Νέα Ιωνία πως θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου να δώσουμε ξανά ζωή σε ένα έργο που η πόλη περιμένει εδώ και σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Το χαρακτηρίσαμε «υπερτοπικό έργο μείζονος σημασίας» προκειμένου να κριθεί κατεπείγον και να επισπευσθούν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες, με στόχο την άμεση υλοποίησή του. Σήμερα, κάνουμε πράξη μια ακόμη δέσμευσή μας.

Η Νέα Ιωνία είναι μια πόλη με μεγάλη ιστορία, με μια ζωντανή κοινωνία και μια έντονη εμπορική δραστηριότητα. Ωστόσο, όπως σε πολλές πυκνοδομημένες αστικές περιοχές, το ζήτημα της στάθμευσης έχει αποτελέσει ένα χρόνιο πρόβλημα που επηρεάζει την ποιότητα ζωής, την κινητικότητα και την οικονομική δραστηριότητα. Με τη δημιουργία του νέου σύγχρονου υπόγειου πάρκινγκ, βάζουμε τέλος σε μια δυσλειτουργία που αποτέλεσε τροχοπέδη στη συνολική λειτουργικότητα της περιοχής.

Ταυτόχρονα, όμως, προχωράμε και σε μια σημαντική ανάπλαση του υπαίθριου χώρου, διότι για εμάς ο δημόσιος χώρος δεν είναι απλώς μια τυπική πρόβλεψη ενός έργου, αλλά μια ουσιαστική προτεραιότητα. Η ανάδειξη της ιστορικής καμινάδας της παλαιάς ταπητουργίας αποτελεί μια πράξη σεβασμού στην ταυτότητα της πόλης και στη μνήμη των ανθρώπων που εργάστηκαν και δημιούργησαν εκεί. Θέλουμε οι δημόσιοι χώροι να αποτελούν σημεία συνάντησης, ανάπαυσης και κοινωνικής ζωής, να είναι χώροι ανοιχτοί, φιλικοί και προσβάσιμοι για όλους. Η Αττική που οραματιζόμαστε, είναι μια Αττική που σέβεται τους πολίτες της, που ανταποκρίνεται στις ανάγκες της εποχής, που δημιουργεί σύγχρονες υποδομές και παράλληλα προστατεύει την ιστορική και κοινωνική της φυσιογνωμία».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Νέας Ιωνίας Παναγιώτης Μανούρης ανέφερε ότι: «Μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης ένα έργο που καθυστέρησε πάνω από 35 χρόνια. Και μόνο αυτό, τα λέει όλα… Από το μακρινό 1988 κανείς δεν μπόρεσε να το πραγματοποιήσει και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να υπογράφουμε την υλοποίησή του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, γιατί ήταν ο άνθρωπος που από την πρώτη στιγμή έδειξε έμπρακτο ενδιαφέρον για την κατασκευή του υπόγειου πάρκινγκ ακριβώς στο κέντρο της Νέας Ιωνίας, δυναμικότητας 310 θέσεων. Με τη δημιουργία του, απελευθερώνονται 7,5 στρέμματα πρασίνου πάνω απ' το χώρο στάθμευσης, σε ένα αν μη τι άλλο ιδιαίτερα νευραλγικό σημείο.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής μας αποδεικνύει πως δεν είναι απλώς σύμμαχός μας, αλλά κι ένας άνθρωπος που παράγει ουσιώδες έργο διαθέτοντας όσους πόρους έχει στη διάθεσή του για την αναβάθμιση των τοπικών κοινωνιών. Τον ευχαριστούμε για όλα όσα κάνει».

Το «παρών» στην υπογραφή της σύμβασης πέραν των προαναφερθέντων έδωσαν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η Γενική διευθύντρια του Αναπτυξιακού Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων του ιδίου φορέα, Κωνσταντίνος Φλώρος καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Νέας Ιωνίας, Στέφανος Πασχαλίδης.