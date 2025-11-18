Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε ένα τμήμα του οδικού δικτύου, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο»

Προγραμματική σύμβαση των Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου για οδικά έργα μεταξύ Αλεποχωρίου και Σχίνου

Χαρδαλιάς: «Αναβαθμίζουμε ένα τμήμα του οδικού δικτύου, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο»
Την προγραμματική σύμβαση για ένα σημαντικό οδικό έργο, που ενώνει την Αττική με την Πελοπόννησο, υπέγραψαν σήμερα οι Περιφερειάρχες Νίκος Χαρδαλιάς και Δημήτρης Πτωχός, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας Αττικής, παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Δημάρχου Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, Γιώργου Γκιώνη.

Η σύμβαση αφορά στην υλοποίηση της μελέτη για την άρση επικινδυνότητας του παραλιακού δρόμου που ενώνει το Αλεποχώρι Αττικής με τον Σχίνο Κορινθίας, με στόχο την άμεση αποκατάσταση των προβλημάτων που έχουν σημειωθεί στο οδόστρωμα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης από τη θάλασσα.

Στο πλαίσιο του έργου, προϋπολογισμού 430.000 ευρώ από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής, προβλέπεται η εκπόνηση όλων των σχετικών μελετών – τοπογραφική, οδοποιίας, υδραυλική, γεωλογική και γεωτεχνική – από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό Πελοποννήσου Α.Ε.

Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Η Προγραμματική Σύμβαση που αφορά τις μελέτες αποκατάστασης για την αναβάθμιση του παραλιακού οδικού τμήματος Αλεποχώρι – Σχίνος, είναι ένα ουσιαστικό βήμα για να προχωρήσει αυτό το πολύ σημαντικό έργο για την Αττική και την Κορινθία.

Πρόκειται για έναν οδικό άξονα που αποτελεί εναλλακτική δίοδος της Εθνικής Οδού, ο οποίος έχει επιβαρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια από κατολισθήσεις, τη διάβρωση των ακτών, αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές.

Μιλάμε, ουσιαστικά, για έργα αναγκαία, προκειμένου να θωρακίσουμε αυτή την κρίσιμη υποδομή για την περιοχή, μπροστά στην πιθανότητα να εκδηλωθούν κάποια στιγμή στο μέλλον επιπλέον ακραία φαινόμενα. Χαιρετίζουμε αυτή την εξέλιξη και θα είμαστε αρωγοί στην προσπάθεια της Περιφέρειας, ως Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών».

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με τον δυναμικό συνοδοιπόρο, Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό, αποτελεί ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, ένα ζήτημα που αποτελεί κοινό στόχο για όλους εμάς που έχουμε την τιμή να υπηρετούμε την Αυτοδιοίκηση» δήλωσε ο κ. Χαρδαλιάς και πρόσθεσε:

«Η Περιφέρεια Αττικής έχει θέσει ψηλά στην ατζέντα της τα έργα που αναβαθμίζουν τις υποδομές, ενισχύουν την οδική ασφάλεια και δημιουργούν συνθήκες βιώσιμης ανάπτυξης. Με στοχευμένες παρεμβάσεις, σύγχρονες μελέτες και στενή συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδιώκουμε λύσεις που δεν είναι αποσπασματικές, αλλά ανθεκτικές και με προοπτική.

Η σημερινή πρωτοβουλία αποδεικνύει ότι όταν οι Περιφέρειες, η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται με σχέδιο και αποφασιστικότητα, μπορούν να προσφέρουν απτά αποτελέσματα στους πολίτες. Με συνέπεια, διαφάνεια και συνεργασία, συνεχίζουμε να χτίζουμε ασφαλέστερους δρόμους, πιο ανθεκτικές υποδομές και πιο ασφαλείς πόλεις και περιφέρειες για όλους.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα για τη σταθερή του στήριξη και τη συμβολή του στην προώθηση κρίσιμων παρεμβάσεων οδικής ασφάλειας, καθώς και τον Δήμαρχο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργο Γκιώνη, για τη στενή συνεργασία και την ουσιαστική παρουσία του».

Ο κ. Πτωχός δήλωσε τα εξής: «Η ολοκλήρωση των μελετών αποτελεί ένα βήμα ουσίας για την ασφάλεια των πολιτών και την ενίσχυση της διασύνδεσης μεταξύ Αττικής και Πελοποννήσου. Πρόκειται για έναν δρόμο με ιδιαίτερη σημασία, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για την τουριστική κίνηση, που εδώ και χρόνια αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα λόγω κατολισθήσεων και διάβρωσης.

Με την Προγραμματική Σύμβαση, ενώνουμε δυνάμεις ώστε να προχωρήσουν όλες οι απαιτούμενες μελετητικές εργασίες με τρόπο τεκμηριωμένο, ολοκληρωμένο και αξιόπιστο. Στόχος μας είναι να δημιουργηθεί ένα στιβαρό υπόβαθρο για τα επόμενα στάδια υλοποίησης, ώστε να διασφαλιστεί η οδική ασφάλεια και η απρόσκοπτη προσβασιμότητα σε μια περιοχή με ιδιαίτερη γεωμορφολογία και αυξημένες ανάγκες προστασίας.

Η στενή συνεργασία μας με την Περιφέρεια Αττικής και τον εκλεκτό συνάδελφο Νίκο Χαρδαλιά, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον Υπουργό Χρίστο Δήμα, καθώς και με τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων και τον Δήμαρχο Γιώργο Γκιώνη, αποδεικνύει στην πράξη ότι η Πολιτεία και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν, όταν λειτουργούν συντονισμένα, να δίνουν λύσεις σε κρίσιμα και διαχρονικά προβλήματα. Παράλληλα, η συμβολή του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου είναι καθοριστική, καθώς αναλαμβάνει ένα σύνθετο έργο με υψηλές τεχνικές απαιτήσεις.

Όταν όλοι οι θεσμοί συνενώνουν τις δυνάμεις τους με κοινό στόχο το δημόσιο συμφέρον, μπορούμε να προχωράμε γρήγορα, μεθοδικά και αποτελεσματικά σε παρεμβάσεις που θωρακίζουν τις υποδομές και ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών».

«Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης σηματοδοτεί ένα σημαντικό ορόσημο για τον Δήμο μας και την ευρύτερη περιοχή» δήλωσε ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων Γιώργος Γκιώνης και πρόσθεσε: «Η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων επιβεβαιώνει τη βούληση όλων να αντιμετωπίσουμε γρήγορα και αποτελεσματικά προς την υλοποίηση ενός έργου με διαχρονική σημασία για τον τόπο.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Περιφερειάρχη Αττικής Νίκο Χαρδαλιά, τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχό και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου κ. Θεόδωρο Κουναδέα για τη συμβολή τους. Ευχαριστώ επίσης, τον Υπουργό κ. Χρίστο Δήμα για την παρουσία και τη διαρκή στήριξή του, που αποδεικνύει ότι η Πολιτεία αντιλαμβάνεται τη σημασία του έργου και την ανάγκη να προχωρήσει δίχως άλλες καθυστερήσεις».

Στην υπογραφή της σύμβασης παραβρέθηκαν ο Διευθύνων Σύμβουλος του Αναπτυξιακού Οργανισμού Πελοποννήσου Θοδωρής Κουναδέας, η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής Μαίρη Μίσκα και ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Πισίων Δημήτρης Λάμπρου.

