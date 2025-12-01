Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε σε έργα ουσίας που ενισχύουν την ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της Αττικής»

Συνεχίζοντας με συνέπεια την υλοποίηση παρεμβάσεων που ενισχύουν τις τοπικές υποδομές και προωθούν στοχευμένα έργα σε κάθε γειτονιά της Αττικής, ο Περιφερειάρχης, Νίκος Χαρδαλιάς υπέγραψε δύο νέες Προγραμματικές Συμβάσεις με τους Δήμους Παιανίας και Σαρωνικού, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 770.000 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).

Ανακατασκευή της οδού σύνδεσης Παιανίας - Σπηλαίου «Κουτούκι»

Ειδικότερα, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Παιανίας για την υλοποίηση του έργου της ανακατασκευής της οδού που συνδέει την πόλη της Παιανίας με το σπήλαιο «Κουτούκι». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 480.600 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.), ενώ η διάρκεια υλοποίησής του ορίζεται στους 33 μήνες.

Τη σύμβαση συνυπέγραψαν, πέραν του κ. Νίκου Χαρδαλιά, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Αττικής, Μαίρη Μίσκα. Η σύμβαση στοχεύει στη συνεργασία των δύο φορέων για την ανακατασκευή και συντήρηση της οδού που οδηγεί στο μοναδικό οργανωμένο και επισκέψιμο σπήλαιο της Αττικής, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την ασφαλή διέλευση των επισκεπτών, των μαθητών και των κατοίκων που κινούνται καθημερινά στον δρόμο αυτόν. Η υφιστάμενη οδός παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές στο οδόστρωμα και ρηγματώσεις, οι οποίες καθιστούν δύσκολη και σε ορισμένα σημεία επικίνδυνη τη διέλευση των οχημάτων, ιδίως κατά τη διάρκεια των περιόδων αυξημένης επισκεψιμότητας του σπηλαίου.

Οι εργασίες που θα πραγματοποιηθούν αφορούν την ανακατασκευή και συντήρηση του ασφαλτοτάπητα, χωρίς καμία αλλαγή στα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της. Το συνολικό μήκος της διαδρομής, από την οδό Αναπαύσεως (στο ύψος του κοιμητηρίου) έως την είσοδο του σπηλαίου, ανέρχεται σε 3.500 μέτρα και το πλάτος της οδού κυμαίνεται από 5,5 έως 6,5 μέτρα. Στόχος είναι η δημιουργία μιας σύγχρονης, ασφαλούς και λειτουργικής υποδομής που θα συμβάλει τόσο στην ενίσχυση του τουρισμού της περιοχής, καθώς το «Κουτούκι» είναι το μοναδικό οργανωμένο επισκέψιμο σπήλαιο της Αττικής, όσο και στην προστασία των διερχόμενων οχημάτων και των επισκεπτών. Το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Παιανίας.

Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Αναβύσσου

Παράλληλα, υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Σαρωνικού για την αντικατάσταση του συνθετικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γήπεδο Αναβύσσου. Το έργο, προϋπολογισμού 292.600 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής. Τη σύμβαση συνυπέγραψαν, πέραν του κ. Νίκου Χαρδαλιά, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας, Μαίρη Μίσκα.

Το έργο εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό συνολικής αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών σε όλη την Αττική. Κύριος στόχος είναι η προστασία των αθλούμενων από τραυματισμούς, η αύξηση του αριθμού των χρηστών των αθλητικών εγκαταστάσεων και η μείωση του κόστους συντήρησης, με παράλληλη συμβολή στην περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν την αποξήλωση του παλαιού τάπητα, τη συμπλήρωση του αποστραγγιστικού δικτύου και την προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα υψηλών προδιαγραφών FIFA Quality, συνολικής επιφάνειας 6.500 τετραγωνικών μέτρων. Ο νέος χλοοτάπητας θα πληροί πλήρως τις τεχνικές απαιτήσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (FIFA) για γήπεδα κατηγορίας 3, εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα διεξαγωγής αγώνων και προπονήσεων σε συνθήκες ασφάλειας και άνεσης.

Η διάρκεια της Προγραμματικής Σύμβασης ανέρχεται σε 30 μήνες και περιλαμβάνει το σύνολο των εργασιών, καθώς και την περίοδο συντήρησης του έργου μέχρι την οριστική του παραλαβή.

Το έργο θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Σαρωνικού. Στην υπογραφή της σύμβασης τον Δήμαρχο Σαρωνικού συνόδευαν ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Ευφραιμίδης, ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Χρυσόστομος Ντρούβας, η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Αγγελική Προκόπη και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Αντώνης Κουλουβράκης.

Νίκος Χαρδαλιάς: «Το μοντέλο διοίκησης που προωθούμε στηρίζεται στη συνεχή συνεργασία με Δήμους και τοπικούς φορείς»

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Αττική αλλάζει με πράξεις και όχι με λόγια. Στόχος μας είναι να προχωρούμε καθημερινά σε έργα ουσίας, που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών και αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής σε κάθε περιοχή.

Η ανακατασκευή του δρόμου που συνδέει την πόλη της Παιανίας με το σπήλαιο «Κουτούκι» είναι ένα έργο που υπηρετεί τη διπλή στόχευση της οδικής ασφάλειας και της ανάπτυξης. Από τη μία πλευρά, διασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση για κατοίκους και επισκέπτες προς το εν λόγω σημείο ενδιαφέροντος κι από την άλλη ενισχύεται η τουριστική δυναμική της περιοχής, αναδεικνύοντας ένα μοναδικό φυσικό τοπίο της Αττικής. Την ίδια στιγμή, η αντικατάσταση του χλοοτάπητα στο γήπεδο της Αναβύσσου είναι ένα έργο με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Δίνει στους νέους μας τη δυνατότητα να αθλούνται σε σύγχρονες, ασφαλείς εγκαταστάσεις, καλλιεργεί το πνεύμα του αθλητισμού και προσφέρει διέξοδο δημιουργίας και υγιούς απασχόλησης.

Η Περιφέρεια Αττικής παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε ένα μοντέλο διοίκησης που στηρίζεται στη συνεχή και αγαστή συνεργασία με τους Δήμους και τους τοπικούς φορείς. Με σύνεση, διαφάνεια και αποτελεσματικότητα, συνεχίζουμε να επενδύουμε σε έργα που αφήνουν ουσιαστικό αποτύπωμα. Επενδύουμε σε έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την τοπική οικονομία και κάνουν την Αττική μας πιο ασφαλή, πιο όμορφη και πιο λειτουργική για όλους».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Παιανίας Ισίδωρος Μάδης δήλωσε ότι: «Η υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης για την ανακατασκευή της οδού που συνδέει την πόλη της Παιανίας με το σπήλαιο «Κουτούκι», είναι το αποκορύφωμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε το 2013 με εντατική ενασχόληση από το 2019 οπότε και αναλάβαμε τη διοίκηση του δήμου. Έρχεται δε την καταλληλότερη περίοδο με το Σπήλαιο Κουτούκι να έχει περιέλθει πλέον στον δήμο. Με την ανακατασκευή της οδού βελτιώνεται η πρόσβαση με ασφαλείς όρους γεγονός που θα ενισχύσει την επισκεψιμότητα. Σε αυτή την προσπάθεια στάθηκε αρωγός η Περιφέρεια Αττικής και ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς αναγνωρίζοντας τη σημασία του έργου».

Τέλος, ο Δήμαρχος Σαρωνικού Δημήτρης Παπαχρήστος ανέφερε ότι: «Η ανάπλαση του γηπέδου «Βασίλης Τροχίδης» είναι το επιστέγασμα μιας συστηματικής προσπάθειας σχεδόν δύο ετών. Ως Δήμαρχος πήρα προσωπικά το έργο αυτό, γιατί γνωρίζω πόσο σημαντικό είναι για την τοπική μας κοινωνία και τον Σαρωνικό Αναβύσσου. Στην προσπάθεια αυτή, η Περιφέρεια Αττικής, τόσο ο Νίκος Χαρδαλιάς όσο και η Βασιλική Καβαλλάρη, στάθηκε ουσιαστικός θεσμικός εταίρος σε κάθε βήμα, με καθαρές αποφάσεις που επέτρεψαν να προχωρήσει ο φάκελος. Με την ανακατασκευή του γηπέδου δημιουργούμε έναν σύγχρονο, αξιόπιστο αθλητικό χώρο που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των αθλητών και της κοινωνίας μας. Είναι μια επένδυση ουσίας για τον τόπο και για τις επόμενες γενιές».

