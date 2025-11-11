Νίκος Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στην ποιότητα ζωής – Στηρίζουμε τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά»

1,8 εκατ. ευρώ από την Περιφέρεια Αττικής για δύο νέες παρεμβάσεις που ενισχύουν τον κοινωνικό και πολιτιστικό ιστό της Καλλιθέας

Νίκος Χαρδαλιάς: «Επενδύουμε στην ποιότητα ζωής – Στηρίζουμε τον πολιτισμό σε κάθε γειτονιά»
Περιφέρεια Αττικής
Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας της Περιφέρειας Αττικής με τους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου για την υλοποίηση έργων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα και ενισχύουν την κοινωνική συνοχή, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, προχώρησε στην υπογραφή δύο προγραμματικών συμβάσεων, συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ, με τον Δήμαρχο Καλλιθέας, Κώστα Ασκούνη.

Πρόκειται για παρεμβάσεις που ενισχύουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό, βελτιώνουν την ποιότητα των δημοσίων υποδομών στον Δήμο και δημιουργούν χώρους ζωντανούς, ανοιχτούς και προσβάσιμους για όλους.

Ενεργειακή αναβάθμιση του «Μελίνα Μερκούρη»

Η πρώτη σύμβαση αφορά στην ενεργειακή αναβάθμιση του Πολιτιστικού Κέντρου «Μελίνα Μερκούρη», ενός εμβληματικού κτιρίου για τη ζωή και την ταυτότητα της Καλλιθέας.

Το έργο περιλαμβάνει εκσυγχρονισμό των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, εξωτερική θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, παρεμβάσεις ανακαίνισης και βελτίωσης της λειτουργικότητας των εσωτερικών χώρων, καθώς και διαμόρφωση ράμπας πρόσβασης για ΑμεΑ και άτομα με περιορισμένη κινητικότητα.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 1.520.000 ευρώ. Η υλοποίηση του έργου, για λογαριασμό του Δήμου Καλλιθέας, θα γίνει από τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας, «Νέα Μητροπολιτική Αττική Α.Ε.», στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης διάρκειας 39 μηνών.

Νέος συνθετικός χλοοτάπητας στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού

Η δεύτερη σύμβαση αφορά στην προμήθεια και τοποθέτηση νέου συνθετικού χλοοτάπητα και αθλητικού εξοπλισμού στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Δημοτικού Πάρκου Αθλητισμού και Αναψυχής.

Το έργο, προϋπολογισμού 291.090 ευρώ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας και θα δημοπρατηθεί από τον Δήμο Καλλιθέας, με διάρκεια υλοποίησης 20 μηνών.

Μετά την υπογραφή των συμβάσεων στο Διοικητήριο της Περιφέρειας, ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς δήλωσε:

«Η ποιότητα ζωής χτίζεται βήμα με το βήμα, μέσα από έργα και παρεμβάσεις που αγγίζουν την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και η αποστολή μας στην Περιφέρεια Αττικής είναι να εξασφαλίζουμε σύγχρονες, λειτουργικές και ανοιχτές υποδομές για όλους.

Σήμερα, στην Καλλιθέα, κάνουμε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, με δύο παρεμβάσεις που αναδεικνύουν τον πολιτισμό και τον αθλητισμό ως ζωντανά κύτταρα της πόλης.

Το «Μελίνα Μερκούρη» θα γίνει πιο λειτουργικό, πιο ασφαλές και προσβάσιμο, με σεβασμό στην ιστορία και στη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία της Καλλιθέας. Αντίστοιχα, στο Δημοτικό Πάρκο Αθλητισμού, αναβαθμίζουμε τον αγωνιστικό χώρο, ώστε να μπορούν να αθλούνται περισσότεροι σύλλογοι, περισσότερα παιδιά, περισσότερες οικογένειες.

Γιατί έτσι αντιλαμβανόμαστε το αποτύπωμα που οφείλουν να έχουν τα δημόσια έργα: στους χώρους όπου οι γειτονιές μας αποκτούν ζωή, σχέση και ταυτότητα.

Συνεχίζουμε με συνέπεια, μεθοδικότητα και σε στενή συνεργασία με τους Δήμους, για έργα που έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο και πραγματικό όφελος για τις τοπικές κοινωνίες. Για μια Αττική ανθρώπινη, πιο βιώσιμη και πιο ζωντανή για όλους».

Στην υπογραφή των συμβάσεων παραβρέθηκαν, επίσης, η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου και η Διευθύντρια Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Μαίρη Μίσκα.

