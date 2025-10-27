Χαρδαλιάς: «20 απινιδωτές σε κτήρια της Περιφέρειας Αττικής»

Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά και του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας, Δρ. Θάνου Ασκητή, η Περιφέρεια Αττικής προχώρησε στην προμήθεια και τοποθέτηση 20 Αυτόματων Εξωτερικών Απινιδωτών σε κεντρικά και περιφερειακά κτήρια των υπηρεσιών της.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Περιφέρειας για την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, με στόχο τη διασφάλιση της υγείας τόσο των εργαζομένων όσο και των πολιτών που επισκέπτονται τις υπηρεσίες.

«Η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αποτελούν για εμάς σταθερή και αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Είναι μια βαθιά προσωπική δέσμευση απέναντι στους ανθρώπους που υπηρετούμε – και το αποδεικνύουμε έμπρακτα μέρα με την ημέρα», δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

Και πρόσθεσε: «Το ενδιαφέρον μας για την υγεία ξεκινά – όπως είναι αυτονόητο – από τον ίδιο μας το “σπίτι”. Από τη μεγάλη οικογένεια της Περιφέρειας Αττικής. Γιατί οι άνθρωποί μας, οι εργαζόμενοι που καθημερινά στηρίζουν το έργο μας, αξίζουν ένα περιβάλλον ασφαλές, σύγχρονο και προστατευμένο.

Με την τοποθέτηση των 20 απινιδωτών κάνουμε σήμερα ένα ουσιαστικό βήμα πρόληψης, στέλνοντας παράλληλα ένα ηχηρό μήνυμα ευαισθητοποίησης: η ζωή μπορεί να κριθεί μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα – και η έγκαιρη παρέμβαση έχει καθοριστική σημασία.

Θα συνεχίσουμε με την ίδια συνέπεια να αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας: με την προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Αττικής και νέων ασθενοφόρων για το ΕΚΑΒ, με τη δημιουργία πρότυπων Αστικών Κέντρων Υγείας, με τη στήριξη δομών ψυχικής υγείας που ενισχύουν στην πράξη την κοινωνική συνοχή – και με κάθε πρόσφορο τρόπο που μας δίνει την ευκαιρία να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία.

Προχωράμε με σχέδιο και όραμα για μια Αττική ανθρώπινη, λειτουργική και ασφαλή, με τις ανάγκες των συμπολιτών μας και στους 66 δήμους μας στην πρώτη γραμμή των προτεραιοτήτων μας».

Από την πλευρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Δρ. Θάνος Ασκητής δήλωσε: «Η τοποθέτηση απινιδωτών στα κτήρια της Περιφέρειας Αττικής είναι μια πράξη ζωής. Αποτελεί το αυτονόητο καθήκον όλων όσοι υπηρετούν την υγεία – και είναι ένα σημαντικό βήμα για μια πιο ασφαλή και ανθρώπινη κοινωνία.

Η άμεση πρόσβαση σε σωτήρια μέσα πρώτης βοήθειας μπορεί να κάνει τη διαφορά, μεταξύ ζωής και θανάτου και η Περιφέρεια Αττικής αποδεικνύει, έμπρακτα, ότι η πρόληψη και η φροντίδα του πολίτη, αλλά και του προσωπικού, αποτελούν ύψιστη προτεραιότητα. Γιατί ο άνθρωπος είναι το κυρίαρχο ορόσημο της ύπαρξής μας.

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Περιφερειάρχη Αττικής, Νίκο Χαρδαλιά, που από την πρώτη στιγμή είπε το μεγάλο “ναι” και κίνησε όλες τις διαδικασίες για την έγκριση και υλοποίηση αυτής της δράσης, αλλά και για τη διαρκή στήριξη και εμπιστοσύνη του σε κάθε πρωτοβουλία που αφορά στην προαγωγή της δημόσιας υγείας και στην προστασία της ανθρώπινης ζωής».

Η παραλαβή των απινιδωτών συνοδεύτηκε από ενημερωτική δράση, κατά την οποία πιστοποιημένοι εκπαιδευτές πραγματοποίησαν σεμινάρια Πρώτων Βοηθειών και βασικής Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), προκειμένου οι εργαζόμενοι της Περιφέρειας να είναι σε θέση να ανταποκριθούν με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα σε επείγοντα καρδιολογικά περιστατικά.

Στην ειδική εκδήλωση παραβρέθηκαν η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχη Αττικής Χριστίνα Κεφαλογιάννη, οι Αντιπεριφεριάρχες Υγείας Θάνος Ασκητής, Κεντρικού Τομέα Γιώργος Βλάχος, Νοτίου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, Δυτικού Τομέα Μπάμπης Αλεξανδράτος, Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, Νήσων Νίκος Παπαγεωργίου, Οδικής Ασφάλειας & Κέντρου Διαχείρισης Κυκλοφορίας Κωνσταντίνος Μαρκουίζος, Οικονομικών Ρούλα Μακρή και Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη, Εντεταλμένοι και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, ο Εκτελεστικός Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Γιάννης Σελίμης και υπηρεσιακά στελέχη.