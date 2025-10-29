Χαρδαλιάς: «Η Αττική μας στο επίκεντρο του παγκόσμιου τένις» - Χορηγός η περιφέρεια του τουρνουά ATP

Στην Αθήνα επιστρέφει μετά από 30 χρόνια το τουρνουά τένις της σειράς ATP, με την περιφέρεια Αττικής να αποτελεί βασικό χορηγό της διοργάνωσης «Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250» που θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 8 Νοεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική επιλογή του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την εξωστρέφεια της Μητροπολιτικής Αττικής μέσα από τον αθλητισμό και τον τουρισμό.

Πρόκειται για μια διοργάνωση παγκόσμιου κύρους, που φέρνει στην Αττική κορυφαίους αθλητές του παγκόσμιου τένις και βάζει τη χώρα μας ξανά στον διεθνή χάρτη του σπουδαίου αυτού αθλήματος – γεγονός που επισημάνθηκε και κατά την πρόσφατη συνάντηση του Περιφερειάρχη Αττικής με τον Διευθυντή του τουρνουά Τζόρτζε Τζόκοβιτς, στο Διοικητήριο της Περιφέρειας.

Το τουρνουά θα διεξαχθεί στο Telecom Center του ΟΑΚΑ, με τους αγώνες να μεταδίδονται σε περισσότερες από 130 χώρες, ενώ αναμένονται στην ελληνική πρωτεύουσα περισσότεροι από 2.500 φίλοι του τένις.

Η Περιφέρεια Αττικής μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων ύψους 5,7 εκατ. ευρώ, έχει συμβάλει καθοριστικά στην αναβάθμιση των υποδομών του ΟΑΚΑ, στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, στην αισθητική ανανέωση των χώρων και στην ενίσχυση της λειτουργικότητας του εμβληματικού συγκροτήματος – έπειτα από 20 χρόνια στα οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί καμία ουσιαστική παρέμβαση.

Η υποστήριξη της Περιφέρειας στη διοργάνωση “Vanda Pharmaceuticals Hellenic Championship ATP 250” εντάσσεται στη συνολική στρατηγική ανάδειξης της Αττικής ως διεθνούς προορισμού αθλητικού τουρισμού, με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλού επιπέδου διοργανώσεις και έμφαση στις αξίες της συμμετοχής, της προσπάθειας και της ευγενούς άμιλλας.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η επιστροφή ενός τουρνουά τένις της σειράς ATP στη χώρα μας, μετά από τριάντα χρόνια, αποτελεί κορυφαίο γεγονός για τον ελληνικό αθλητισμό και μεγάλη τιμή για την Αττική μας. Η Περιφέρεια Αττικής στηρίζει με χαρά και υπερηφάνεια το “Το Hellenic Championship ATP 250 ”, μια διοργάνωση διεθνούς ακτινοβολίας που προβάλλει τη χώρα μας σε όλο τον κόσμο.

Μάλιστα, το γεγονός ότι το τουρνουά φιλοξενείται στο ανανεωμένο ΟΑΚΑ, έναν χώρο που αλλάζει ριζικά όψη χάρη στις παρεμβάσεις μας, συμβολίζει ακριβώς αυτό που επιδιώκουμε: μια Αττική σύγχρονη, εξωστρεφή και πρωταγωνίστρια σε κάθε μεγάλο γεγονός. Καλώ όλες τις φίλες και τους φίλους του αθλητισμού να δώσουμε δυναμικό “παρών” και να ζήσουμε όλοι μαζί από κοντά τη μαγεία του τένις, σε μια διοργάνωση που φέρνει ξανά τη Μητροπολιτική Αττική μας στο κέντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος».

