Χαρδαλιάς: «Στην Αττική, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των Δήμων μας αποτελεί προτεραιότητα»

Η στοχευμένη στρατηγική της Περιφέρειας Αττικής για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής κρίσης, καθώς και η αναγκαιότητα θεσμικών συνεργασιών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, βρέθηκαν στο επίκεντρο της ομιλίας του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά στην ημερίδα «Διαμορφώνοντας το αύριο, μαζί με το ευρωπαϊκό σύμφωνο για το κλίμα – Αστική ανθεκτικότητα και ετοιμότητα», που διοργανώθηκε στην Αθήνα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «EU Regions Week – Close to You».

«Αθροίζουμε δυνάμεις σε μια προσπάθεια που είναι απολύτως αναγκαία: να αντιμετωπίσουμε αυτό που αποκαλούμε κλιματική κρίση - εγώ προτιμώ να το αποκαλώ κλιματική κατάρρευση» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς, υπογραμμίζοντας ότι η Αττική έχει δοκιμαστεί σκληρά από ακραία καιρικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές, τα οποία έχουν προκαλέσει την απώλεια ζωών και περιουσιών.

«Η αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης πρέπει να καταστεί προτεραιότητα σε όλες τις ευρωπαϊκές κι εθνικές δημόσιες πολιτικές» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης, υπογραμμίζοντας την ιδιαίτερη σημασία της στενής συνεργασίας κράτους και αυτοδιοίκησης σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο προς αυτή την κατεύθυνση.

«Στην Αττική, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των 66 Δήμων μας αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη και όχι στα χαρτιά» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χαρδαλιάς αναφερόμενος στο ολιστικό πρόγραμμα αντιπλημμυρικών έργων σε όλο το Λεκανοπέδιο, προσθέτοντας ότι «η δουλειά που γίνεται στον τομέα αυτό, δεν έχει κανένα προηγούμενο σε μέγεθος, ρυθμό, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα».

Όπως υπογράμμισε, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη 54 αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας, ενώ παράλληλα εφαρμόζεται ολιστική στρατηγική πρόληψης και διαχείρισης φυσικών καταστροφών, μέσα από έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό πολιτικής προστασίας. Ο Περιφερειάρχης επανέλαβε μάλιστα την πάγια θέση του για «την προώθηση της Μητροπολιτικότητας στο μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας», τονίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο «δεν θέλουμε να αποκτήσουμε περισσότερους ρόλους, αλλά πιστεύουμε θα μπορέσουμε να κάνουμε καλύτερη την καθημερινότητα των συμπολιτών μας».

Ιδιαίτερη ήταν η αναφορά του κ. Χαρδαλιά στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας μέσα από τη δημιουργία χώρων πρασίνου, στο πλαίσιο της οποίας ενέταξε τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο μέχρι το 2028, καθώς και την αναβάθμιση των μεγαλύτερων πνευμόνων πρασίνου στο Λεκανοπέδιο, με την αξιοποίηση κοινοτικών πόρων. Παράλληλα, υπογράμμισε την προσπάθεια της περιφερειακής αρχής να απεμπλέξει από τα γρανάζια της γραφειοκρατίας την υλοποίηση δράσεων που ενισχύουν την κυκλική οικονομία, την ενεργειακή μετάβαση και τη μητροπολιτική διαχείριση των απορριμμάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, υπογράμμισε μάλιστα ότι «δεν ήταν ποτέ πιο ώριμη η συζήτηση για να διαμορφώσουμε - Περιφέρεια και Δήμοι - ένα ολοκληρωμένο, τελικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Είναι η ώρα να αναλάβουμε αυτή την ευθύνη απέναντι στο κράτος και - κυρίως - απέναντι στα παιδιά μας, στα οποία πρέπει να παραδώσουμε ένα καλύτερο αύριο».

Ο Περιφερειάρχης χαρακτήρισε το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για το Κλίμα ως «γέφυρα ανάμεσα στην Ευρώπη των θεσμών και στην Ευρώπη των πολιτών», ενώ επανήλθε στην πρόταση που έχει καταθέσει από τη θέση του ως Α’ Αντιπρόεδρος της Ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών για την ανάγκη ίδρυσης ενός νέου κοινού πανευρωπαϊκού ταμείου, με έμφαση στην ανθεκτικότητα, το οποίο θα χρηματοδοτεί στοχευμένες παρεμβάσεις σε υποδομές και μεθόδους προφύλαξης από φυσικές καταστροφές.

«Η κλιματική κρίση δεν γνωρίζει σύνορα – άρα ούτε και οι λύσεις μπορούν να είναι τοπικές μόνο. Χρειάζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο, χρειάζονται κοινοί στόχοι και εργαλεία, χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις. Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει σε πρωτοβουλίες που θέλουν θάρρος, προγραμματισμό και προσαρμογή στις ανάγκες κάθε περιφέρειάς της. Το αύριο δεν θα μας περιμένει. Αν θέλουμε να είναι ασφαλές, δίκαιο και βιώσιμο, πρέπει να το χτίσουμε εμείς – σήμερα. Η Αττική έχει τη βούληση και την υποχρέωση να είναι πρωταγωνίστρια σε αυτή τη μάχη» κατέληξε ο κ. Χαρδαλιάς.

O κεντρικός ομιλητής της ημερίδας, πρώην Δήμαρχος Αθηναίων και Προέδρος της Επιτροπής «Περιβάλλον, Κλιματική Αλλαγή και Ενέργεια» (ENVE) Κώστας Μπακογιάννης εστίασε στις συντονισμένες και έγκαιρες δράσεις που πρέπει να αναληφθούν από τα αρμόδια κοινοτικά όργανα, προκειμένου να επιτευχθεί η θωράκιση από την κλιματική κρίση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναφερόμενος στην Αττική, ο κ. Μπακογιάννης επεσήμανε ότι βρίσκεται στην «πρώτη γραμμή» για τη λήψη ανάλογων πρωτοβουλιών και υπογράμμισε χαρακτηριστικά: «Για πρώτη φορά, μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι για την Αττική. Για πρώτη φορά έχουμε μια Περιφέρεια έτοιμη να προλάβει, να αντιμετωπίσει και να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Ο Νίκος Χαρδαλιάς είναι πιο έτοιμος από ποτέ να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, καθώς επιτελεί ένα σπουδαίο έργο σε όλο το Λεκανοπέδιο».

Στον χαιρετισμό του, ο Δήμαρχος Γαλατσίου και Πρόεδρος της ΠΕΔΑ Γιώργος Μαρκόπουλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη συνεργασίας των δύο βαθμών αυτοδιοίκησης πάνω στη βελτίωση του επιπέδου ασφάλειας και της ποιότητας στην καθημερινή ζωή. Απευθυνόμενος προς τον Περιφερειάρχη, υπογράμμισε τον ρόλο του στην ανάδειξη της δυναμικής της αυτοδιοίκησης και πρόσθεσε: «Ο Νίκος Χαρδαλιάς ξεκίνησε από την αυτοδιοίκηση, άφησε το στίγμα του στον τόπο του, πέρασε στην κεντρική κυβέρνηση όπου διακρίθηκε και τώρα επέστρεψε στην αυτοδιοίκηση. Είναι ένας πολιτικός, που ξέρει όσο κανένας άλλος τι θα πει υπηρεσιακή ετοιμότητα, συντονισμός και άμεση ανταπόκριση σε κρίσιμες καταστάσεις.

Την ημερίδα, διοργάνωσαν ο Εθνικός Συντονιστής του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα στην Ελλάδα (ΙΝΖΕΒ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) και η Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ). Στόχος της εκδήλωσης ήταν η παρουσίαση συστημικών στρατηγικών ανθεκτικότητας και προστασίας απέναντι στις κλιματικές κρίσεις, από πόλεις στην Ελλάδα και την Ευρώπη, καθώς και η ανάδειξη του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για το Κλίμα ως εργαλείο για την ενίσχυση της θεσμικής συνεργασίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Από πλευράς Περιφέρειας Αττικής, στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι Αντιπεριφερειάρχες Κεντρικού Τομέα Γεώργιος Βλάχος, Νότιου Τομέα Τζίνα Αδαμοπούλου, Βορείου Τομέα Μαργαρίτα Βάρσου, Δυτικού Τομέα Μπάμπης Αλεξανδράτος, Δυτικής Αττικής Αθανασία Παπασπύρου, Επιχειρηματικότητας & Ευρωπαϊκού Προγραμματισμού Αλεξάνδρα Πάλλη, Χωρικού Σχεδιασμού, Πολεοδομικών Θεμάτων & Εφαρμογών Θεόδωρος Κουτσογιαννόπουλος, Αλσών – Πάρκων & Υγείας Ζώων Ελευθερία Μωραϊτάκη – Πικρού, Εθελοντισμού Ευγενία Μπαρμπαγιάννη και Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής Μπάμπης Σιάτρας, Εντεταλμένοι και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, ο Διευθυντής Γραφείου Περιφερειάρχη Γιώργος Χαλκιάς και η Γενική Διευθύντρια της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.» Έφη Φιλιοπούλου.