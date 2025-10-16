Νίκος Χαρδαλιάς: «Ενισχύουμε τις κοινωνικές επιχειρήσεις, δημιουργούμε νέες ευκαιρίες απασχόλησης»

Η Περιφέρεια Αττικής προχωρά στην προκήρυξη της Δράσης «Ενίσχυση/επιχορήγηση κοινωνικών επιχειρήσεων (Κ.ΑΛ.Ο)», συνολικού προϋπολογισμού 5 εκατ. ευρώ, με δυνατότητα εντάξεων έως 8 εκατ. ευρώ, αξιοποιώντας πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου+ (ΕΚΤ+) στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αττική» 2021-2027.

Η Δράση στηρίζει τις επενδυτικές πρωτοβουλίες υφιστάμενων φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στην Αττική, με στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, την προώθηση της απασχόλησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Οι παρεμβάσεις θα καλύψουν ενδεικτικά τομείς όπως η κυκλική οικονομία, οι υπηρεσίες υγείας και πρόνοιας, η εκπαίδευση, η εστίαση, οι δημιουργικές δραστηριότητες, οι τέχνες και ο αθλητισμός. Μέσα από την ενίσχυση των κοινωνικών επιχειρήσεων επιδιώκεται η στήριξη της ισότητας των ευκαιριών, η προώθηση της κοινωνικής ένταξης και η αύξηση της κοινωνικής ωφέλειας.

Η Δράση χρηματοδοτεί επενδυτικά έργα με προϋπολογισμό από 25.000 έως 85.000 ευρώ, καλύπτοντας το μισθολογικό κόστος υφιστάμενων και νέων θέσεων εργασίας, καθώς και άλλες επιλέξιμες δαπάνες.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΔΏ) από σήμερα 16 Οκτωβρίου 2025 (13:00) έως τις 16 Μαρτίου 2026 (14:00).

Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην Αττική θέλουμε μια οικονομία με ανθρώπινο πρόσωπο. Με τη σημερινή πρόσκληση στηρίζουμε έμπρακτα τις κοινωνικές επιχειρήσεις, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της συλλογικότητας, της καινοτομίας και της αλληλεγγύης. Η κοινωνική οικονομία είναι ένας δρόμος που ανοίγει προοπτικές για ευάλωτες ομάδες, δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Στόχος μας είναι να δώσουμε στους ανθρώπους που τολμούν και δημιουργούν τη δυνατότητα να αναπτύξουν βιώσιμες επιχειρήσεις, που παράλληλα επιστρέφουν αξία στην κοινωνία. Γιατί για εμάς, αυτό σημαίνει ανάπτυξη με δικαιοσύνη, ισότητα και σεβασμό στον πολίτη».

