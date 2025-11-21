Καβγάς σε live μετάδοση Ζωής Κωνσταντοπούλου και Δημήτρη Ουγγαρέζου για τον Καραναστάση

Έντονη αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, και του Δημήτρη Ουγγαρέζου ξέσπασε στον τηλεοπτικό αέρα του MEGA με αφορμή την παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αντέδρασε στα λόγια του Δημήτρη Ουγγαρέζου, που είχε πει «χάσαμε τον μεγάλο εθνάρχη», λέγοντας: «Έχω παράπονα μεγάλα από την παρέα, διότι ένας καλλιτέχνης που φεύγει από τη Βουλή, ποιον ενοχλεί; Και λέει ο φίλος μου ο Δημήτρης Ουγγαρέζος ότι χάσαμε τον μεγάλο Εθνάρχη. Τι σου έκανε Δημήτρη μου ο Διαμαντής; Τίποτα δεν σου έκανε…»

Ο Δημήτρης Ουγγαρέζος απάντησε: «Εγώ μίλησα για τον τρόπο με τον οποίο μιλούσατε 8 λεπτά στο περιστύλιο. Δεν χάσαμε τον Αβραάμ Λίνκολν».

Κωνσταντοπούλου: Σε έχει βλάψει ο Διαμαντής Καραναστάσης; Γνωρίζεις το έργο του; Σε ρωτάω, απάντησέ μου.

Ουγγαρέζος: Δεν το ξέρω το έργο του, δεν θέλω να μου το πείτε. Δεν θεωρώ ότι έχει και καμιά φοβερή πολιτική πορεία, λόγω διάρκειας.

Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα

Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα

Ουγγαρέζος: Εσείς τον κάνατε βουλευτή χωρίς να έχει τις αντίστοιχες ψήφους.

Κωνσταντοπούλου: Λες ψέματα Δημήτρη, λυπάμαι

Ουγγαρέζος: Να λυπάστε όσο θέλετε, δεν είστε αντικειμενική, είστε προκατειλημμένη

Κωνσταντοπούλου: Ειρωνεύεσαι έναν άνθρωπο που έχει προσφέρει. Δεν έχεις το δικαίωμα να είσαι ανενημέρωτος

Ουγγαρέζος: Να μου πείτε ποια είναι τα δικαιώματά μου για να σας λέω αυτά που θέλετε. Κάθεστε μπροστά στα μούτρα μου και με θάβετε; Ποιος σας έδωσε το δικαίωμα. Δεν θα με βρίζετε ενώ είμαι εδώ. Μου επιτεθήκατε εν τη απουσία μου

Κωνσταντοπούλου: Είσαι στον αέρα και είσαι και στο πλάνο

Ουγγαρέζος: Τώρα είμαι. Ξέρετε και από τηλεόραση; Κάτι σας άφησε ο κ. Καραναστάσης, μάθατε από σκηνοθεσία

Κωνσταντοπούλου: Είναι φοβερό αυτό το μένος. Θεωρούσα ότι είναι επιπόλαιο αλλά δεν είναι έτσι. Δεν θα νομιμοποιήσω την προπαγάνδα. Απόρησα γιατί ένας άνθρωπος κάνει χυδαία επίθεση σε έναν καλλιτέχνη που έχει προσφέρει στον πολιτισμό και θα έπρεπε να το γνωρίζει, που έχει έργο στη Βουλή που θα έπρεπε να το γνωρίζει και δεν έχει δικαίωμα να το απαξιώνει

Στην παρατήρηση τέλος της Φαίης Σκορδά για τον συνεργάτη της ότι «υπερασπίζεται το όνομά του», η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε «γιατί θίξαμε τον Θεό και δεν κάνει; Χθες επί 14 λεπτά ειρωνευόταν τον Διαμαντή Καραναστάση. Τώρα καταλαβαίνω ότι δεν είναι ιδιοτροπία, είναι κάτι άλλο».