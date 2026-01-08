Μερτς: Η Ευρώπη να αυξήσει το κόστος του πολέμου για την Ρωσία - Τι είπε ο Ζελένσκι

Η Ευρώπη πρέπει να «αυξήσει το κόστος του πολέμου» για τη Ρωσία, προκειμένου να φέρει τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία, σύμφωνα με τον Γερμανία καγκελάριο, Φρίντριχ Μερτς.

Ο Γερμανός καγκελάριος ανέφερε ότι «η κατάπαυση του πυρός (σ.σ. στην Ουκρανία) δεν είναι ακόμη στην ατζέντα, προφανώς επειδή η Ρωσία δεν το επιθυμεί».

«Θα πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να αυξάνουμε το κόστος αυτού του πολέμου. Η Ρωσία πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι δεν έχει νόημα να τον συνεχίσει», τόνισε ο Φρίντριχ Μερτς.

Ζελένσκι: Προς οριστικοποίηση το έγγραφο για τις εγγυήσεις ασφαλείας

Οι ηγέτες είναι έτοιμοι να οριστικοποιήσουν τις εγγυήσεις ασφάλειας μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας τόνισε ότι το έγγραφο με τις εγγυήσεις ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ουκρανία «είναι πλέον ουσιαστικά έτοιμο για οριστικοποίηση στο υψηλότερο επίπεδο με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

«Είναι σημαντικό ότι η Ουκρανία ενώνει με επιτυχία τις προσπάθειες των ευρωπαϊκών και αμερικανικών ομάδων και μαζί συζητήσαμε συγκεκριμένα έγγραφα σχετικά με την ανάκαμψη και την οικονομική ανάπτυξη. Εξετάστηκαν επίσης σύνθετα ζητήματα από το βασικό πλαίσιο για τον τερματισμό του πολέμου και η ουκρανική πλευρά παρουσίασε πιθανές επιλογές για την οριστικοποίηση αυτού του εγγράφου», εξήγησε ο Ζελένσκι.

Και συνέχισε: «Κατανοούμε ότι η αμερικανική πλευρά θα συνεργαστεί με τη Ρωσία και αναμένουμε ανατροφοδότηση σχετικά με το αν ο επιτιθέμενος είναι πραγματικά πρόθυμος να τερματίσει τον πόλεμο. Με την επιστροφή της στο Κίεβο, η διαπραγματευτική μας ομάδα θα υποβάλλει έκθεση με όλες τις λεπτομέρειες των συναντήσεων».

Επιπλέον ανέφερε ότι η Ουκρανία θα ενημερώσει τους εταίρους της «για τις συνέπειες των επιθέσεων της Ρωσίας, οι οποίες σαφώς δεν δείχνουν ότι η Μόσχα επανεξετάζει τις προτεραιότητές της».

