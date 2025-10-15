Χαρδαλιάς - Βρυξέλλες: Η Αττική στην πρώτη γραμμή της ευρωπαϊκής προσπάθειας για ένα βιώσιμο μέλλον

Το Περίπτερο της Περιφέρειας Αττικής με θέμα «Μια θάλασσα πράσινο: δημιουργώντας ένα ανθεκτικό και βιώσιμο μέλλον για την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας» στην 23η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων, στις Βρυξέλλες εγκαινίασε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς.

Είναι η πρώτη φορά που η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει με δικό της περίπτερο, καθώς επελέγη από τη DG Regio που είναι υπεύθυνη για τη διοργάνωση του θεσμού, προκειμένου να παρουσιαστούν στο ευρύ ευρωπαϊκό κοινό τα δύο μεγάλα έργα πνοής που υλοποιούνται στο Λεκανοπέδιο με κοινοτική χρηματοδότηση:

- Η δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου «Αέναον» στον Φαληρικό Όρμο και

- η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση Πρασίνου (ΟΧΕ Πρασίνου) που αφορά στη νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης για τα Μητροπολιτικά Πάρκα της Αττικής.

Η παρουσίαση έγινε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, σε μία ανοικτή συζήτηση, όπου ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς και η Ευρωβουλευτής, Πρόεδρος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και επικεφαλής της Ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας Ελίζα Βόζεμπεργκ, ανέδειξαν τη στρατηγική σημασία των εμβληματικών αυτών έργων για το περιβάλλον, τον τουρισμό και την ποιότητα ζωής στο Λεκανοπέδιο.

«Το Αέναον δεν είναι ένα έργο βιτρίνας – είναι η Αττική του μέλλοντος»

Ο Νίκος Χαρδαλιάς τόνισε ότι με τις αποφασιστικές κινήσεις της περιφερειακής αρχής, εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 370 εκατ. ευρώ από την Κομισιόν για ένα έργο που βρισκόταν στο όριο της απένταξης «εξαιτίας αδικαιολόγητων καθυστερήσεων».

«Το “Αέναον” δεν είναι ένα έργο βιτρίνας. Είναι ένας δημόσιος χώρος που θα ανήκει σε όλους – από τον παππού με το εγγόνι του μέχρι τον αθλητή και τον επισκέπτη», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης, σημειώνοντας ότι ο διεθνής διαγωνισμός σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες που προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία, βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη με στόχο το 2028 να παραδοθεί στους πολίτες ένας πρότυπος πνεύμονας πρασίνου 741 στρεμμάτων.

Ο Περιφερειάρχης ευχαρίστησε για τη στήριξη τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά και στην παραχώρηση των γειτονικών εγκαταστάσεων του Tae Kwon Do από το ΤΑΙΠΕΔ στην Περιφέρεια, με σκοπό να δημιουργηθεί ένα υπερσύγχρονο εκθεσιακό, συνεδριακό και συναυλιακό κέντρο.

Πρόσθεσε, μάλιστα, ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου θα ολοκληρωθεί με τη δημιουργία ποδηλατόδρομου – πεζόδρομου 17,5χλμ, που θα συνδέει όλα τα μεγάλα έργα του παράκτιου μετώπου. Για βιωσιμότητα των έργων, ο Περιφερειάρχης επισήμανε ότι με ευθύνη της Περιφέρειας θα δημιουργηθεί ένας φορέας διαχείρισης του Πάρκου, με τη συμμετοχή των όμορων Δήμων.

«Το να φτιάξεις κάτι μεγάλο είναι μια πρόκληση, αλλά το πραγματικό στοίχημα είναι πώς θα το διατηρήσεις ζωντανό», είπε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, συνέδεσε το έργο με τη συνολική στρατηγική αναβάθμισης των τριών άλλων Μητροπολιτικών Πάρκων της Περιφέρειας του Πεδίου του Άρεως, του Αττικού Άλσους και Πάρκου Τρίτση.

«Θα διατεθούν, 27 εκατ. ευρώ για την υλοποίηση 46 κομβικών παρεμβάσεων, με στόχο με στόχο τη μετατροπή τους σε πραγματικά δημόσιους ανοικτούς χώρους, πλήρως προσβάσιμους, ασφαλείς και λειτουργικούς», επισήμανε. Και πρόσθεσε ότι στόχος της περιφερειακής αρχής είναι να ενταχθούν στην ολιστική αυτή πολιτική, με τη δεύτερη φάση της ΟΧΕ, δύο ακόμη πνεύμονες πρασίνου: ο Λόφος Κουταλά στον Βύρωνα και το Πάρκο Λιπασμάτων στη Δραπετσώνα. «Απώτερος στόχος μας είναι η διασύνδεση των χώρων πρασίνου όλης της Αττικής με τις γειτονιές, καθώς και η δημιουργία πράσινων διαδρομών σε όλο το Λεκανοπέδιο. Είναι στοίχημα ευθύνης προς τα παιδιά μας», κατέληξε ο Περιφερειάρχης.

Ελίζα Βόζεμπεργκ: «Έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία για τον τουρισμό και την οικονομία»

Από την πλευρά της η ευρωβυλευτής Ελίζα Βόζενμπεργκ χαρακτήρισε τον Νίκο Χαρδαλιά ως άνθρωπος των έργων, συμπληρώνοντας πως αυτό ακριβώς στην Ευρώπη έχει πολύ μεγάλη σημασία». Υπογράμμισε δε, πως η ανάπλαση στον Φαληρικό Όρμο είναι «ένα από τα μεγαλύτερα έργα στην Ευρώπη», που συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη του βιώσιμου τουρισμού, «έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας, μαζί με τη ναυτιλία», η χρηματοδότηση του οποίου εντάχθηκε – όπως σημείωσε – στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η κ. Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Όρμου έχει άμεσα θετικό αντίκτυπο στην ευρύτερη αναβάθμιση της Αθηναϊκής Ριβιέρας, δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης. «Έργα τέτοιας κλίμακας ενισχύουν θεματικές μορφές τουρισμού, προστατεύουν το περιβάλλον και βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών», σημείωσε χαρακτηριστικά και υπογράμμισε ότι στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τον τουρισμό έχουν διπλασιαστεί. Παράλληλα, εξήρε τον καθορισμό αυστηρών χρονοδιαγραμμάτων υλοποίησης των έργων από τον Περιφερειάρχη Αττικής, καθώς – όπως είπε – κάτι τέτοιο αποτελεί βασικό προαπαιτούμενο από τους κοινοτικούς θεσμούς για την έγκριση και για τη συνέχιση της χρηματοδότησής τους.

Την εκδήλωση τίμησαν μεταξύ άλλων με την παρουσία τους πλήθος ευρωβουλευτών, περιφερειαρχών αλλά και δήμαρχοι που βρέθηκαν για την περίσταση στη βελγική πρωτεύουσα.

Ενεργός συμμετοχή του Νίκου Χαρδαλιά στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών

Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στις Βρυξέλλες, ο Περιφερειάρχης συμμετείχε επίσης στις εργασίες της 168ης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, όπου εγκρίθηκαν αποφάσεις για την ενίσχυση της ευρωπαϊκής αμυντικής ετοιμότητας έως το 2030, την προστασία της φύσης και την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών στην εκπαίδευση και στην αγορά εργασίας.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Χαρδαλιάς συναντήθηκε με την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών Kata Tüttő, με την οποία συζήτησε για τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενισχυθεί ο ρόλος των περιφερειακών αρχών στη χάραξη και λήψη των ευρωπαϊκών αποφάσεων, με στόχο μια Ευρώπη πιο δυνατή, πιο δίκαιη και πιο κοντά στους πολίτες της. Επίσης, με την ιδιότητά του ως Α’ Αντιπρόεδρος της ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος (EPP CoR), ο Περιφερειάρχης Αττικής συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του Πολιτικού Γραφείου της μεγαλύτερης πολιτικής ομάδας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών.

Διαβάστε επίσης