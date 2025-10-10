Η στρατηγική εξωστρέφεια του Νίκου Χαρδαλιά αποδίδει – Διεθνή μέσα υμνούν τον τουρισμό της Αττικής

Μια θέση στην πρώτη γραμμή του διεθνούς τουριστικού χάρτη φαίνεται ότι κατακτά όλο και πιο σταθερά η Αττική.

Η δυναμική παρουσία της Περιφέρειας, πριν από μερικές ημέρες, στην κορυφαία τουριστική έκθεση «IFTM-Top Resa» στο Παρίσι δεν ήταν απλώς μια ακόμη συμμετοχή, αλλά η επιβεβαίωση ότι η στρατηγική εξωστρέφειας του Περιφερειάρχη Νίκου Χαρδαλιά αποδίδει και αναγνωρίζεται πλέον και από τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η έγκριτη γαλλική εφημερίδα «La Quotidienne», η οποία δημοσίευσε εκτενές αφιέρωμα με τίτλο «La région de l’Attique, toujours une valeur sûre du tourisme grec» («Η Περιφέρεια Αττικής, πάντα μια σταθερή αξία του ελληνικού τουρισμού»), υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη Περιφέρεια της χώρας δεν είναι μόνο η «καρδιά» της Ελλάδας αλλά και ένας πολυδιάστατος προορισμός που συνδυάζει πολιτισμό, θάλασσα, φύση και καθημερινές εμπειρίες. Ειδικότερα, το δημοσίευμα αποδίδει την αυξανόμενη διεθνή απήχηση της Αττικής στη συνεκτική στρατηγική του Περιφερειάρχη, που επενδύει στη βιωσιμότητα, στην ποιοτική διαφοροποίηση και στη δημιουργία ισχυρών δεσμών με αγορές υψηλής αξίας.

Μάλιστα, δεν είναι η πρώτη φορά που η «Quotidienne» στρέφει τα φώτα της στην Αττική. Ήδη από πέρυσι είχε φιλοξενήσει αποκλειστική συνέντευξη του κ. Χαρδαλιά, όπου γινόταν λόγος για την αύξηση 28% στις αφίξεις Γάλλων τουριστών και για το όραμα της Περιφέρειας να αναδείξει την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας σε προορισμό τεσσάρων εποχών. Σήμερα, η συνέχεια έρχεται να επιβεβαιώσει ότι η στρατηγική αυτή δεν έμεινε στα λόγια: αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα και κερδίζει διεθνή αναγνώριση.

Η παρουσία, εξάλλου, της Περιφέρειας Αττικής στο Παρίσι συνοδεύτηκε από σειρά επαφών με tour operators, επαγγελματίες και θεσμικούς φορείς. Ο ίδιος ο Περιφερειάρχης υπογράμμισε ότι «ο τουρισμός δεν είναι μόνο οικονομικός πυλώνας, αλλά όχημα πολιτιστικής και κοινωνικής ανάπτυξης», φράση που συνοψίζει το νέο αφήγημα για τον ρόλο της Αττικής στο παγκόσμιο τουριστικό σκηνικό.

Καθοριστικό εργαλείο για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής αποτελεί και η ίδρυση του πρώτου στην Ελλάδα Οργανισμού Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού (DMMO), που δημιουργήθηκε με απόφαση του κ. Χαρδαλιά και λειτουργεί μέσω της «Νέας Μητροπολιτικής Αττικής Α.Ε.», του αναπτυξιακού δηλαδή οργανισμού της Περιφέρειας. Όπως έχει επισημάνει μάλιστα ο Περιφερειάρχης, η Αττική γίνεται η πρώτη Περιφέρεια της χώρας που αποκτά σύγχρονο, θεσμοθετημένο μηχανισμό διαχείρισης και προβολής του τουριστικού της προϊόντος, στα πρότυπα των μεγάλων μητροπολιτικών περιοχών της Ευρώπης.

Η στρατηγική Χαρδαλιά στον τουρισμό κινείται σε πολλαπλούς άξονες:

Ανάδειξη της πολυμορφίας του προορισμού – από τα νησιά του Σαρωνικού μέχρι τα βουνά της Πάρνηθας και του Υμηττού.

Προώθηση θεματικών εμπειριών όπως ο πολιτιστικός, θαλάσσιος, συνεδριακός και γαστρονομικός τουρισμός.

Έμφαση στη βιωσιμότητα, με ισορροπία ανάμεσα στο κέντρο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Δημιουργία ισχυρών διεθνών συνεργασιών, που μετατρέπουν την Αττική σε σταθερό σημείο αναφοράς.

Όπως σημειώνει η «La Quotidienne» στο πρόσφατο άρθρο της, «η Αττική δεν είναι απλώς ένα “πέρασμα” για όσους ταξιδεύουν στην Ελλάδα, είναι από μόνη της προορισμός». Και είναι αυτή η διεθνής αναγνώριση που επιβεβαιώνει ότι η στρατηγική που εφαρμόζει η Περιφέρεια Αττικής έχει ουσιαστικό αντίκτυπο στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και στη βελτίωση του συνολικού τουριστικού προϊόντος.

Από το Παρίσι, όπου η Περιφέρεια ξεκίνησε έναν νέο κύκλο διεθνούς παρουσίας για τη φετινή σεζόν, το μήνυμα είναι σαφές: η Αττική χτίζει βήμα-βήμα την ταυτότητά της ως διεθνής προορισμός πρώτης επιλογής και ταυτόχρονα ως πυλώνας βιώσιμης ανάπτυξης. Και όπως όλα δείχνουν, η εξωστρέφεια που εμπνεύστηκε και εφαρμόζει ο Νίκος Χαρδαλιάς, έχει αρχίσει ήδη να αποδίδει απτά και αναγνωρίσιμα αποτελέσματα.

Διαβάστε επίσης