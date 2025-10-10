Παπαθανάσης: «Δεν μας αφορά τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας» - Η αντίδρασή του για τον Αντώνη Σαμαρά

Τα κόμματα που ετοιμάζουν Αλέξης Τσίπρας και Αντώνης Σαμαράς βάζουν «φωτιά» στο πολιτικό σκηνικό. Ο Αλέξης Τσίπρας, στην πρώτη του συνέντευξη, που θα δημοσιευθεί το Σάββατο, 10 Οκτωβρίου, θα αποκαλύψει τους λόγους της παραίτησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα ανοίξει τα χαρτιά του για την επόμενη μέρα.

Από την άλλη, ο Αντώνης Σαμαράς, μετά την απουσία του από το Ωδείο Αθήνων στην παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη έβαλε οριστικά τέλος στη Νέα Δημοκρατία.

«Δεν θέλουμε να σχολιάσουμε τις πράξεις του Αντώνη Σαμαρά. Ο Αντώνης Σαμαράς στάθηκε στις δύσκολες στιγμές της πατρίδας μας», ανέφερε χαρακτηριστικά - μιλώντας στο Action24 ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Νίκος Παπαθανάσης.

Στο ερώτημα, πάντως, αν θα ήθελε ο Αντώνης Σαμαράς να παραμείνει στη Νέα Δημοκρατία, είπε: «Όλοι όσοι προέρχονται από αυτό τον χώρο και αισθάνονται ότι ανήκουν σε αυτό τον χώρο, καλό είναι να είναι σε αυτόν τον χώρο».

Κληθείς να σχολιάσει το κόμμα που ετοιμάζει ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν ξεκάθαρος: «Δεν μας αφορά τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας».

Μάλιστα, τόνισε ότι «θα συνεχίσουμε, έχουμε μπροστά μας δουλειά. Έχουμε έως το 2027 χρόνο και τότε θα μας κρίνουν οι πολίτες γι' αυτό που κάνουμε αλλά και γι' αυτό που πρόκειται να κάνουμε στην επόμενη τετραετία».