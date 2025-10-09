Αιχμές Μπακογιάννη για Σαμαρά: «Αν θέλει να ακολουθήσει τον δρόμο Τσίπρα, με γειά του και χαρά του»

Η Ντόρα Μπακογιάννη σχολίασε με έντονο τρόπο την απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, όπου, όπως τόνισε, βρισκόταν «το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας». Η βουλευτής υπογράμμισε τις δυσκολίες του πρώην πρωθυπουργού να ενταχθεί στο κλίμα της εκδήλωσης, αφήνοντας αιχμές για τη στάση του απέναντι στο κόμμα.

Σε τηλεοπτική της συνέντευξη στο MEGA, η κυρία Μπακογιάννη επισήμανε ότι ο κ. Σαμαράς φαίνεται να δυσκολεύεται να συμμετέχει σε τέτοια θετικά κλίματα της ΝΔ, ενώ υπογράμμισε πως αν επιλέξει να ακολουθήσει τη στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα, «με γεια του με χαρά του». Παράλληλα, σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός έχει απομακρυνθεί εδώ και καιρό από το κόμμα, έχοντας «κόψει τις γέφυρες» με τη ΝΔ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με προσπάθειες επανασύνδεσης με τον κ. Σαμαρά, η βουλευτής απάντησε πως δεν γνωρίζει αν γίνονται τέτοιες προσπάθειες και δεν ανήκει σε όσους προσπαθούν να τον προσεγγίσουν. Επιπλέον, δήλωσε αβέβαιη για το αν ο ίδιος επιθυμεί κάτι τέτοιο.

Η φημολογία περί ίδρυσης νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό δεν άφησε αδιάφορη τη Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία τόνισε ότι πρόκειται για σημαντική απόφαση με πολλούς παράγοντες να λαμβάνονται υπόψη. Επισήμανε πως οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως ο Αλέξης Τσίπρας πιθανώς να υπερτερεί σε ενδεχόμενο νέο κόμμα, γεγονός που προκαλεί αμφιβολίες. Παράλληλα, υπογράμμισε τη σταθερότητα και την ικανότητα συσπείρωσης της Νέας Δημοκρατίας σε δύσκολες στιγμές.

Η Ντόρα Μπακογιάννη αναφέρθηκε επίσης στις συνέπειες απώλειας στελεχών, σημειώνοντας πως ο κ. Σαμαράς έχει αποχωρήσει ξανά στο παρελθόν, αλλά τόνισε πως η ιστορία σπάνια επαναλαμβάνεται με τον ίδιο τρόπο.

Με αφορμή την πρόσφατη επιστροφή του Κυριαζίδη στη Νέα Δημοκρατία, η βουλευτής σχολίασε ότι στην πολιτική δεν υπάρχουν μόνιμες καταστάσεις, αναφερόμενη χαρακτηριστικά στον κύκλο επιστροφών και αποχωρήσεων.