Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

Γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου δεν έπεσαν από τα σύννεφα με τη χθεσινή απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την εκδήλωση Στυλιανίδη;

Κώστας Τσιτούνας

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών

Η χθεσινή απουσία του Αντώνη Σαμαρά από την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη για όσους γνωρίζουν την ανθρωπογεωγραφία της γαλάζιας πολυκατοικίας δεν ήταν κεραυνός εν αιθρία.

Το αντίθετο θα ήταν είδηση, αν δηλαδή ο κ. Σαμαράς πήγαινε τελικά στην εκδήλωση. Συνεπώς λίγο έως πολύ η χθεσινή ηχηρή απουσία του ήταν αναμενόμενη παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις στελεχών της ΝΔ που ήθελαν την επιστροφή του.

Ο πρώην πρωθυπουργός είχε δείξει τις προθέσεις του το προηγούμενο διάστημα κυρίως μέσω της δημόσιας παρέμβασής του υπέρ του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι.
Ανεξάρτητα από το αν θα προχωρήσει ή όχι στη δημιουργία κόμματος ο κ. Σαμαράς δεν ανταποκρίθηκε θετικά σε κανένα «άνοιγμα» της ΝΔ και έχει κλείσει πίσω του όλες τις πόρτες.

Αυτό ακριβώς έχει γίνει αντιληπτό και από το πρωθυπουργικό περιβάλλον που αρνείται να κάνει οποιαδήποτε δήλωση για τη χθεσινή απουσία του Μεσσήνιου πολιτικού. Η αιχμή που άφησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στους δημοσιογράφους είναι ενδεικτική του κλίματος μεταξύ των δύο πλευρών:

«Όπως βλέπετε η ΝΔ είναι στην πρώτη γραμμή της τεχνητής νοημοσύνης εν συνόλω», σχολίασε σε δημοσιογράφους ο Πρωθυπουργός, κατά την αποχώρησή του από την εκδήλωση. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι οποίες γέφυρες του Σαμαρά με τη ΝΔ έχουν γκρεμιστεί. Το «εν συνόλω» δεν περιλαμβάνει τον πρώην πρωθυπουργό.

Από το περιβάλλον του Αντώνη Σαμαρά λένε απλά ότι ήταν προσωπική του επιλογή να μην πάει και να ακυρώσει την εμφάνισή του που ήταν «κλειδωμένη».

Από την Ηρώδου Αττικού 19 διαμηνύουν off the record ότι δεν ασχολούνται πλέον με τον πρώην πρωθυπουργό και κάπου εδώ τελειώνουν όλα.

Προβληματισμός υπάρχει σαφέστατα. Γι' αυτό πλέον κυβερνητικές πηγές βάζουν στο ίδιο κάδρο των σχολιασμών τους τον λαϊκισμό της άκρας αριστεράς αλλά και της άκρας δεξιάς.

Ακριβώς την ίδια έκφραση «δεν ασχολούμαστε» χρησιμοποιούν στο Μέγαρο Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα.

«Αυτό που αφορά εμάς είναι να μην κυριαρχήσει στη χώρα ο λαϊκισμός, που έχει διάφορες εκφάνσεις όχι μόνο στην αριστερά αλλά και στην ακροδεξιά. Και να μην παραδοθεί χώρα εκ νέου σε αστάθεια», είναι το σχόλιο/αιχμή που αφήνουν κυβερνητικά στελέχη για την πορεία που θα ακολουθήσουν οι δύο πρώην πρωθυπουργοί από εδώ και πέρα.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι το Μέγαρο Μαξίμου δεν βάζει στο παραπάνω κάδρο τον πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή ο οποίος παραμένει θεσμικός και ισχυρά παραταξιακός.

Κλείνει οριστικά το κεφάλαιο «Σαμαράς» για τη ΝΔ - Το «καρφί» Μητσοτάκη και οι γέφυρες που κόπηκαν

