«Γαλάζια» κοσμοσυρροή για το βιβλίο του Στυλιανίδη, αλλά με μια μεγάλη απουσία

Παρουσίαση του συλλογικού τόμου που επιμελήθηκε ο Βουλευτής Ροδόπης της Νέας Δημοκρατίας και Αν. Καθηγητής Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου Ευριπίδης Στυλιανίδης με τίτλο "Τεχνητή Νοημοσύνη. Ανθρώπινα Δικαιώματα, Δημοκρατία και Κράτος Δικαίου", παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, στο Ωδείο Αθηνών

Όλα τα βλέμματα ήταν στραμμένα το απόγευμα της Τετάρτης στο Ωδείο καθώς ήταν προγραμματισμένο να παραβρεθούν τόσο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Αντώνης Σαμαράς. Μόνο που λίγη ώρα πριν την έναρξη της εκδήλωσης, ο κ. Σαμαράς γνωστοποίησε μέσω των συνεργατών του ότι ο πρώην πρωθυπουργός σε θα παραστεί στην εκδήλωση, σημειώνοντας ότι είναι μια προσωπική του επιλογή και εύχεται καλή επιτυχία στον Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Η απουσία του κ. Σαμαρά επιδέχεται πολιτικών ερμηνειών, καθώς όλοι ανέμεναν την πρώτη συνάντηση του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, μετά τη διαγραφή του πρώην πρωθυπουργού πριν από περίπου έναν χρόνο. Μάλιστα το γεγονός ότι η κυβέρνηση δείχνει να κάνει προσπάθειες να απλώσει "γέφυρες" προς τον Αντώνη Σαμαρά ώστε να διερευνήσει το ενδεχόμενο της επιστροφής του στη ΝΔ, εντείνει τις πολιτικές ερμηνείες της απουσίας. Άλλωστε, οι φήμες για τη δημιουργία νέου κόμματος από τον κ. Σαμαρά είναι έντονες. Μάλιστα δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από τη Βουλή, επισπεύδει τις εξελίξεις και στο "στρατόπεδο" Σαμαρά.

Πάντως η απουσία του πρώην πρωθυπουργού δεν έδειξε να επηρεάσει την προσέλευση στο Ωδείο Αθηνών για την παρουσίαση του βιβλίου του Ευριπίδη Στυλιανίδη, καθώς εκατοντάδες στελέχη της κυβέρνησης, της ΝΔ, αλλά και απλοί πολίτες κατέκλυσαν τον χώρο.

Σημαντική στιγμή ήταν η χειραψία του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Κώστα Καραμανλή.

Στην πρώτη σειρά των θέσεων ήταν φυσικά ο πρωθυπουργός, ο οποίος καθόταν δίπλα στον πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. Πιο μακριά καθόταν ο Νίκος Δένδιας με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Ευρωπαίο Επίτροπο Απόστολο Τζιτζικώστα.

Σε απόσταση τριών θέσεων από τον πρωθυπουργό καθόταν ο Κώστας Καραμανλής, ενώ ανάμεσα τους βρισκόταν ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος και ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Αίσθηση προκάλεσε η εικόνα της άδειας καρέκλας που υπήρχε δίπλα στον Κώστα Καραμανλή, με το όνομα του Αντώνη Σαμαρά.

Μάλιστα, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο πρώην πρωθυπουργός διαπίστωσε ότι ένας πολίτης δεν είχε καταφέρει να βρει θέση στον κατάμεστο χώρο του Ωδείου Αθηνών και με ένα νεύμα τον κάλεσε να καθίσει δίπλα του. Ούτε και ο πολίτης ήταν τυχαίος βέβαια. Επρόκειτο για τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο "αντικατέστησε" τον Αντώνη Σαμαρά.

Στο Ωδείο, μεταξύ άλλων, παραβρέθηκαν ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, οι υπουργοί Νίκος Δένδιας, Βασίλης Κικίλιας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, Νίκη Κεραμέως, Θάνος Πλεύρης, Άδωνης Γεωργιάδης, Κωστής Χατζηδάκης.

Επίσης, παρευρίσκονται η Ντόρα Μπακογιάννη, ο γραμματέας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και οι βουλευτές Γιάννης Τραγάκης, Στέλιος Πέτσας, Θεόδωρος Φορτσάκης, Ευστράτιος Σιμόπουλος, Χρήστος Σταϊκούρας, Δημήτρης Μαρκόπουλος, Μακάριος Λαζαρίδης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Γεώργιος Γεωργαντάς.

Κακλαμάνης: Ευεργετική η Τεχνητή Νοημοσύνη αν χρησιμοποιηθεί με λογική

Αναφερόμενος στο βιβλίο ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης είπε ότι η τεχνητή νοημοσύνη, είτε από εξάρτηση είτε από αποχή, μπορεί να είναι καταστροφική στους ίδιους τομείς που μπορεί να είναι ευεργετική αν υπάρξει λογική χρήση.

Δήλωσε, μάλιστα ιδιαίτερα ευτυχής για την αποψινή συγκυρία αφού ανακοίνωσε ότι η Βουλή ξεκίνησε συνεργασία με το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τη δημιουργία εργοστασίων AI.

Μητσοτάκης: Η χώρα έχει δομημένη στρατηγική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο Νικήτας Κακλαμάνης κάλεσε στο βήμα τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο οποίος απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό.

"Ευριπίδη, αν κρίνω από την προσέλευση, μάλλον θα πρέπει να αναλαμβάνεις πιο συχνά τέτοιες πρωτοβουλίες", είπε περιπαικτικά στην αρχή ο κ. Μητσοτάκης.

Μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός είπε:

"Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια τεχνολογική επανάσταση με μεγάλες διαφορές από όλες τις προηγούμενες. Μεγάλη πρόκληση για την αγορά εργασίας και τον τρόπο με τον οποίο τα παιδιά θα προσεγγίζουν τη γνώση.

Η χώρα έχει δομημένη στρατηγική γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη. Η Ελλάδα είναι μια από τις 7 χώρες που επιλέχθηκαν από την Κομισιόν για την ανάπτυξη AI factories.

Σε κανονιστικό πλαίσιο θα είμαστε στην πρώτη γραμμή ώστε να ελέγχουμε την ανάπτυξη της εκεί όπου γεννιούνται εύκολα ερωτηματικά για τη χρήση της.

Πρόκληση τα deep fakes που θα επηρεάσουν τις εκλογικές διαδικασίες.

Τεχνητή νοημοσύνη και συνταγματική αναθεώρηση. Όποια διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης δε μπορεί να αγνοήσει τις επιδράσεις της τεχνητής νοημοσύνης".