Χρυσές Σφαίρες: Ο Owen Cooper του «Adolescence ο νεότερος νικητής Β' Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση
«Έγραψε» ιστορία ο 16χρονος ηθοποιός του «Adolescence» ως ο νεότερος νικητής «Χρυσής Σφαίρας» στη κατηγορία Β΄ ανδρικού ρόλου στη τηλεόραση
«Σκέφτηκα ότι μπορεί να μη βρεθώ ξανά εδώ, οπότε έπρεπε να αρπάξω την ευκαιρία», αστειεύτηκε. «Μόλις έγινε το διάλειμμα, έτρεξα κατευθείαν σε όποιον ήθελα να γνωρίσω — και το έκανα», πρόσθεσε ο 16χρονος ηθοποιός για τη γνωριμία του με το ίνδαλμά του, Leonardo DiCaprio.
