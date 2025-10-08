Χαρδαλιάς:«Σφιχτά χρονοδιαγράμματα και συνεχής έλεγχος – Έργα για όλους, σε κάθε γωνιά της Αττικής»

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, συνεχίζοντας τον κύκλο των επισκέψεών του και στους 66 Δήμους του Λεκανοπεδίου, βρέθηκε στον Δήμο Μοσχάτου – Ταύρου, επιβεβαιώνοντας στην πράξη τη δέσμευση της Περιφέρειας για έργα που βελτιώνουν την καθημερινότητα, ενισχύουν την κοινωνική συνοχή και προστατεύουν τις τοπικές κοινωνίες από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης.

Κατά την επίσκεψή του ο κ. Χαρδαλιάς πραγματοποίησε σύσκεψη εργασίας με τον Δήμαρχο Ανδρέα Ευθυμίου, στο δημαρχιακό μέγαρο, όπου τέθηκαν επί τάπητος όλα τα μεγάλα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, διενήργησε αυτοψία σε εργοτάξια και καίρια σημεία όπου εξελίσσονται σημαντικές παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την αντιπλημμυρική προστασία και την ενίσχυση του πρασίνου και του αστικού ιστού.

Σε πλήρη εξέλιξη η αντιπλημμυρική διευθέτηση του Ιλισσού ποταμού

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο μεγάλο αντιπλημμυρικό έργο διευθέτησης του Ιλισσού ποταμού, το οποίο εντάσσεται στα 281 έργα που έχει δρομολογήσει η Περιφέρεια Αττικής σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με στόχο τη βελτίωση της ζωής και της ασφάλειας των πολιτών. Ο Ιλισσός, σε συνδυασμό με τον Κηφισό, αποτελούν τους κύριους αποδέκτες των όμβριων υδάτων του Λεκανοπεδίου.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 12,83 εκατ. ευρώ, αφορά την εκβάθυνση της κοίτης του ποταμού και την αναμόρφωση τριών γεφυρών για την καλύτερη απορροή υδάτων και την βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου Ήτοι: α) της λιθόκτιστης γέφυρας της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, β) της γέφυρας της Λεωφόρου Ποσειδώνος, η οποία θα αντικατασταθεί από γέφυρα αστικού περιπάτου και γ) της μεταλλικής πεζογέφυρας, η οποία θα μετατοπιστεί, θα συντηρηθεί και θα επανατοποθετηθεί.

Το έργο εντάσσεται στα 54 μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα που έχουν τεθεί σε τροχιά υλοποίησης από το πρώτο εξάμηνο του 2025 και αποτελεί σύνθετη παρέμβαση στρατηγικού χαρακτήρα, που συνδυάζει την αναμόρφωση των γεφυρών με κρίσιμες αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις. Στόχος είναι η αύξηση της αποχετευτικής ικανότητας του Ιλισσού, αλλά και η αναβάθμιση του αστικού τοπίου σε μια από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές της πρωτεύουσας.

Παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης σε Μοσχάτο και Ταύρο

Ο κ. Χαρδαλιάς επισκέφθηκε, επίσης, τον 3ο παιδικό σταθμό Μοσχάτου, ο οποίος συστεγάζεται με τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, όπου προγραμματίζεται η αναδιαμόρφωση του κτηρίου, με σκοπό να προσφέρει καλύτερες υπηρεσίες σε παιδιά και γονείς.

Στη συνέχεια, μετέβη στο κτήριο επί της οδού Τιμοθέου Ευγενικού στον Ταύρο, όπου το ισόγειο και ο Α΄ όροφος ανακαινίζονται πλήρως, προκειμένου σύντομα να στεγάσουν το νέο Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ). Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 2,034 εκατ. ευρώ, όταν ολοκληρωθεί θα αποτελέσει έναν ακόμη πυρήνα κοινωνικής υποστήριξης και συμμετοχής, προσφέροντας ασφαλές και λειτουργικό περιβάλλον για τις ανάγκες και δραστηριότητες των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Αναβάθμιση του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων

Στην ατζέντα της επίσκεψης εντάχθηκε και το Πάρκο Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, συνολικής έκτασης 53 στρεμμάτων, το οποίο από βιοκλιματικής απόψεως θα αναβαθμιστεί ριζικά. Το έργο, προϋπολογισμού 1,28 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στη δημιουργία ενός σύγχρονου, φιλικού προς το περιβάλλον και λειτουργικού δημόσιου χώρου, που θα αναδεικνύει τον κοινωνικό, πολιτισμικό και ιστορικό χαρακτήρα του πάρκου.

Η παρέμβαση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

• χρήση πιστοποιημένων βιοκλιματικών υλικών χαμηλής ενεργειακής απορρόφησης,

• ενίσχυση της φύτευσης με ανθεκτικά, χαμηλών αναγκών άρδευσης είδη,

• βιοκλιματική οργάνωση των υπαίθριων χώρων με φυσικό αερισμό και σκίαση.

Οι παρεμβάσεις αυτές θα συμβάλλουν αποφασιστικά στην ανθεκτικότητα του πάρκου απέναντι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Όπως δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί με συνέπεια και ταχύτητα έργα ουσίας, που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα των πολιτών και θωρακίζουν τις γειτονιές μας απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Με σφιχτά και ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα, παρακολουθούμε στενά την εξέλιξη κάθε έργου, ώστε να διασφαλίσουμε την ποιότητα, τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα. Δεν μένουμε στα λόγια, αλλά προχωράμε με πράξεις και απτά αποτελέσματα σε κάθε περιοχή. Στόχος μας είναι κάθε ευρώ δημόσιου χρήματος να πιάνει τόπο, να επιστρέφει στους πολίτες και να μεταφράζεται σε υποδομές, σε νέους χώρους πρασίνου, σε αντιπλημμυρική προστασία και σε σύγχρονες κοινωνικές δομές».

Και πρόσθεσε: «Για εμάς, η ανάπτυξη και η ανθεκτικότητα δεν αποτελούν αφηρημένες έννοιες, αλλά συγκεκριμένα έργα που ολοκληρώνονται και παραδίδονται μέσα από συνεργασίες με τους Δήμους και με την τοπική κοινωνία. Η Αττική αλλάζει πρόσωπο, με έργα που παραδίδονται στην ώρα τους. Αυτή είναι η δική μας δέσμευση: μια Περιφέρεια που θα προχωρά συνεχώς μπροστά, με κοινωνική ευαισθησία, διαφάνεια και αποφασιστικότητα».

Από την πλευρά του, ο Δήμαρχος Μοσχάτου – Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, τόνισε πως: «Η επίσκεψη του κ. Νίκου Χαρδαλιά στην περιοχή μας σηματοδοτεί την αδιάλειπτη και ουσιαστική συνεργασία που έχουμε με την Περιφέρεια Αττικής. Οι παρεμβάσεις του Περιφερειάρχη υπήρξαν καθοριστικές ώστε να εξασφαλιστεί η συνέχιση του μεγάλου έργου της ανάπλασης της παραλίας του Μοσχάτου.

Παράλληλα είχαμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε μαζί την πορεία των σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη και θωρακίζουν τις γειτονιές μας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι το γεγονός ότι η Περιφέρεια θα αναλάβει τη Β΄ φάση ανάπλασης του Πάρκου Ενόπλων Δυνάμεων στον Ταύρο, την αναβάθμιση του παλιού Δημαρχείου στο Μοσχάτο και τη συνέχιση του έργου του ΚΑΠΗ στον Ταύρο. Πρόκειται για παρεμβάσεις με ουσιαστικό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα, που απαντούν στις ανάγκες των πολιτών μας».

Το Περιφερειάρχη Αττικής κατά την επίσκεψή του στην περιοχή συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα Αθηνών Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου και η Ειδική Γραμματέας Έλενα Ράπτη.

Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο, πέραν του κ. Νίκου Χαρδαλιά και του κ. Ανδρέα Ευθυμίου, παρέστησαν μεταξύ άλλων εκ μέρους του Δήμου Μοσχάτου – Ταύρου, οι Αντιδήμαρχοι Αριστείδης Κρεμμύδας (Οικονομικών υπηρεσιών και ανάπτυξης), Γιώργος Φελλάς (Αθλητισμού, πρασίνου και παιδικών χαρών), Βασίλης Γρούμπας (Διοίκησης και ανθρώπινου δυναμικού), Κατερίνα – Χριστίνα Καρύδη (Παιδείας – Νέας Γενιάς και Διά βίου μάθησης), Αθανάσιος Ντερέκας (Κυκλικής Οικονομίας, περιβάλλοντος και ανακύκλωσης) και Ιωάννης Σάββας (Τεχνικών υπηρεσιών και υποδομών).