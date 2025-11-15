Επίσκεψη Ζελένσκι υπό άκρα μυστικότητα: Τι θα ζητήσει ο Ουκρανός πρόεδρος από την Αθήνα;

Στην ατζέντα της επίσκεψής του βρίσκονται τα ενεργειακά και ο κάθετος διάδρομος για τη μεταφορά του αμερικανικού LNG. Η επίσκεψη του Ζελένσκι λαμβάνει χώρα μετά από δύο περίπου χρόνια. Είχε επισκεφθεί συγκεκριμένα ξανά την Αθήνα τον Αύγουστο του 2023.

Όπως είναι φυσικό δεν έχουν ανακοινωθεί οι ώρες των συναντήσεων του Ουκρανού προέδρου στην Αθήνα για λόγους ασφαλείας, όπως συμβαίνει σε κάθε ταξίδι του Ζελένσκι.

Σημειώνεται ότι ο Ζελένσκι θα συναντήσει κατά σειρά τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ακολούθως τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στο Μαξίμου και οι συναντήσεις του θα ολοκληρωθούν με τον Πρόεδρο της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη.

Η ενέργεια αποτελεί το πιο καυτό θέμα των συζητήσεων στις συναντήσεις αυτές αν και ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βάλει στο τραπέζι και αμυντικά ζητήματα, θέμα εις το οποίο η χώρα μας έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν μπορεί να συνδράμει.

Τον τόνο της επίσκεψής του στην Αθήνα έδωσε και ο ίδιος ο Ζελένσκι με δηλώσεις του on camera, αναφέροντας πως «διαμορφώνουμε μια συμφωνία με την Ελλάδα στον τομέα της ενέργειας».

«Διαμορφώνουμε επίσης μια συμφωνία με την Ελλάδα, στον τομέα της ενέργειας, ώστε να μεγιστοποιήσουμε τις επιλογές για την προμήθεια φυσικού αερίου προς την Ουκρανία, τόσο για τον φετινό χειμώνα, όσο και στρατηγικά, μακροπρόθεσμα. Οι συμφωνίες με διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, από τη Νορβηγία μέχρι την Ελλάδα, θα διασφαλίσουν τις εγγυήσεις για την προμήθεια φυσικού αερίου στη χώρα μας. Ευχαριστώ όλους τους εταίρους που βοηθούν". ανέφερε.

Να σημειωθεί ότι ο κ. Ζελένσκι έρχεται στην Αθήνα στον απόηχο ενός μεγάλου σκανδάλου που ταλανίζει την χώρα του και το περιβάλλον του. Όσον αφορά το σκάνδαλο διαφθοράς, το οποίο ήρθε στην επιφάνεια μετά από 15 μήνες ερευνών, ο Ζελένσκι αναγκάστηκε να επιβάλλει κυρώσεις σε βάρος του επιχειρηματία Τιμούρ Μίντιτς. Ο Μίντιτς θεωρείτο στενός του φίλος και κατηγορήθηκε ότι ενορχήστρωσε μια από τις χειρότερες υποθέσεις διαφθοράς των τελευταίων ετών στη χώρα.

